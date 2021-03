Berlin (dpa) - Beim Berliner Derby in der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC werden trotz der gekippten Osterruhe keine Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei anwesend sein.

„Wir haben uns mit der Senatsverwaltung für Sport darauf verständigt, das Pilotprojekt mit Zuschauern jetzt nicht wieder auf den Derby-Termin zu schieben“, teilte Christian Arbeit, Geschäftsführer Kommunikation bei Union, per Whatsapp mit. „Es ging und geht bei diesem Projekt nicht um ein bestimmtes Spiel, sondern darum, es gut und sinnvoll durchführen zu können.“

Das Derby am Ostersonntag (18.00 Uhr/Sky) sollte Teil des Pilotprojektes für eine Fan-Rückkehr in der Corona-Pandemie sein. So sollten zunächst erstmals seit mehreren Monaten wieder testweise 800 Volleyball-Fans das Playoff-Halbfinale der BR Volleys gegen den SWD powervolleys Düren in der Max-Schmeling-Halle verfolgen können. Die Pläne der Köpenicker dagegen sind nur aufgeschoben. Für den Tabellensiebten rückt nun das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart zwei Wochen nach dem Derby in den Fokus, um vor einer begrenzten Anzahl von Zuschauern zu spielen.

Union hatte bereits im vorigen Heimspiel gegen den 1. FC Köln erstmals vor einem Spiel in der Fußball-Bundesliga Corona-Schnelltests bei Personen durchgeführt, die im Rahmen des Sonderspielbetriebes gelistet waren. Vor der Partie konnten sich zutrittsberechtigte Helfer, Ordner, Journalisten und andere Personen freiwillig einem kostenfreien Sars-CoV-2-Antigen-Schnelltest unterziehen. Von 280 Berechtigten hatten dabei 165 Personen einen Schnelltest vorgenommen, alle Tests waren negativ.

