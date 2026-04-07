Auf dieses Gigantentreffen blickt Europa. Wie geht die erste Runde aus bei Real gegen Bayern? Es geht um Details. Und um mögliche Rückspiel-Sperren. Aber auch um individuelle Top-Leistungen.

Madrid (dpa) - Der Countdown läuft. Am Abend steigt im Estadio Santiago Bernabéu Teil eins des Champions-League-Viertelfinals zwischen Real Madrid und dem FC Bayern. Um 21.00 Uhr wird der englische Schiedsrichter Michael Oliver das Viertelfinale anpfeifen. Für Vincent Kompany ist es das 100. Pflichtspiel als Bayern-Trainer. Und der Belgier, der zwischen Hin- und Rückspiel an diesem Freitag seinen 40. Geburtstag feiert, erwartet Großes.

«Wir bereiten uns auf die beste Version von Real Madrid vor», sagte er nach der Ankunft in Madrid: «Es ist für mich das Wichtigste, dass wir den vollen Fokus haben auf das schwierigste Spiel, das du in Europa haben kannst. Ich möchte einfach, dass wir gewinnen, dass die Mannschaft hier keine Angst hat und zeigt, was wir können.» Kompany nimmt das Halbfinale klar ins Visier. Es wird auf Details ankommen - und auf einige muss man besonders achten.

10-Tore-Kane gegen 13-Tore-Mbappé

Sie sind die Topschützen der laufenden Königsklassen-Saison: Kylian Mbappé hat für Real Madrid 13 Mal eingenetzt, Harry Kane für die Bayern zehnmal. Kann Bayerns Torjäger nach seiner Sprunggelenks-Verletzung auflaufen? Es sieht danach aus. Und wenn nicht? Die Königlichen würden sich freuen. «Ohne Kane ändert sich viel, denn er erzielt viele Tore», sagte Real-Star Vinícius Júnior.

Kylian Mbappé beim Real-Training. Der Franzose führt mit 13 Treffern die Torschützenliste der Champions League an - vor Harry Kane. Foto: Alberto Gardin/dpa

Joshua Kimmich skizzierte die Bedeutung des Engländers für das Münchner Team. «Wie viele Kisten hat Harry diese Saison schon gemacht? 40? 50?» Es sind exakt 48 in 40 Pflichtspielen. Doch Kane könne nicht auf die Trefferzahl reduziert werden, meinte Kimmich: «Harry ist nicht nur ein Vollstrecker, ein reiner Egoist. Er ist ein absoluter Leader für uns.»

Auf Edeljoker Musiala schaut auch Nagelsmann

Welche Rolle kann Jamal Musiala einnehmen? Das wird auch Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die näher rückende WM genau beobachten. Nach einer Schmerzreaktion am operierten linken Fuß sammelte Musiala beim 3:2 in Freiburg wieder die ersten Minuten - ebenso wie Alphonso Davies.

«Jamal schmeißt sich rein für die Mannschaft. Er fühlt sich bereit, den Eindruck hat er in Freiburg vermittelt», äußerte Sportvorstand Max Eberl. Für 90 Minuten kommen die von Rückschlägen geplagten Musiala und Davies im Hinspiel noch nicht infrage, sagte Eberl: «Aber sie haben immer mehr Minuten im Tank.»

Die gelbe Gefahr - sechs Real-Profis bedroht

Joshua Kimmich und Michael Olise können gegen Real wieder voll zur Sache gehen. Das Bayern-Duo hatte im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo eine Gelb-Sperre abgesessen. Auf Münchner Seite gehen die Verteidiger Dayot Upamecano und Konrad Laimer vorbelastet in die Partie im Bernabéu.

Joshua Kimmich skizziert in Madrid die Wichtigkeit von Harry Kane für den FC Bayern. Foto: Peter Kneffel/dpa

Viel größer ist die Gefahr auf Seiten von Real. Gleich sechs Profis müssten bei einer Verwarnung beim entscheidenden Rückspiel in einer Woche in München zuschauen, darunter die Stürmerstars Kylian Mbappé und Vinícius Júnior. Auch Jude Bellingham, Dean Huijsen, Aurélien Tchoauméni und Álvaro Carreras müssen aufpassen. Gestrichen werden die Gelben Karte erst nach dem Viertelfinale. «Wenn die Intensität hoch ist, kann immer etwas passieren», sagte Bayern-Coach Kompany zur Gelbe-Karten-Problematik in einem K.o.-Duell.

Manuel Neuer: Noch einmal Großtaten mit 40?

Beim letzten Halbfinal-Aus gegen Real vor zwei Jahren war Manuel Neuer die tragische Figur im Bayern-Team. Bis zur 88. Minute hielt Neuer überragend. Dann patzte er beim Stand von 1:0 bei einem harmlosen Schuss von Vinícius Júnior - und die Bayern verloren in der Endphase mit 1:2. Für Neuer war das damals «brutal». Jetzt kehrt er als 40-Jähriger ins Bernabéu zurück. Mit Happy-End?