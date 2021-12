Erstmals seit 50 Jahren gewinnt der Traditionsclub Atlético Mineiro wieder die brasilianische Fußballmeisterschaft. Angeführt wurden sie vom ehemaligen Nationalspieler Hulk.

Der Club besiegte am Donnerstagabend in der Arena Fonte Nova in Salavador - angeführt von dem ehemaligen brasilianischen Nationalspieler Hulk - Bahia nach 0:2-Rückstand mit 3:2 (0:0). Damit liegt Atlético-MG (81 Punkte) uneinholbar vor dem zweitplatzierten Titelverteidiger Flamengo Rio de Janeiro (70) - das Team hat noch drei Spiele.

Atlético-MG hatte das Spiel in Salvador in der zweiten Halbzeit nach dem 0:2-Rückstand noch gedreht. Den Auftakt machte dabei Hulk: Der 35-Jährige, der mit 18 Treffern auch die Torjägerliste anführt, verwandelte in der 73. Minute einen Elfmeter. Dann traf Keno zwei Male. Zuvor hatten Luiz Otavio (62.) und Gilberto (66.) Bahia, das gegen den Abstieg kämpft, in Führung gebracht.