Die englische Fußball-Meisterschaft bleibt spannend. Durch den Sieg gegen Fulham setzt Spitzenreiter Arsenal den Titelkonkurrenten Man City unter Druck. Der große Tabellenvorsprung trügt allerdings.

London (dpa) - Der FC Arsenal hat mit einem souveränen Heimsieg gezeigt, dass das Rennen in der englischen Fußball-Meisterschaft noch lange nicht entschieden ist. Die Londoner setzten sich am Samstag im Derby gegen den FC Fulham deutlich mit 3:0 (3:0) durch. Mann des Spiels war der Schwede Viktor Gyökeres, der an allen Treffern beteiligt war.

Arsenal schon früh in Führung

Arsenal dominierte die Partie im Emirates-Stadion von Anfang an und ging früh in Führung. Nach Vorarbeit von Bukayo Saka traf Gyökeres bereits in der 9. Minute zum ersten Mal. Die Gunners, die ohne den verletzten Kai Havertz auskommen mussten, blieben die spielbestimmende Mannschaft. Der nächste Treffer durch Riccardo Calafiori wurde aber nach VAR-Prüfung wegen Abseits aberkannt.

Vor den Augen des britischen Premierministers und Arsenal-Fans Keir Starmer fiel das 2:0 erst in der 40. Minute durch Saka. Die Vorlage lieferte der starke Gyökeres. Kurz vor der Pause sorgte Gyökeres (45.+4) für die Vorentscheidung, als er den Ball nach einer Flanke von Leandro Trossard zum 3:0 ins Tor köpfte.

Gunners haben Rückspiel gegen Atlético im Blick

Wohl auch mit Blick das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Alético Madrid am kommenden Dienstag schaltete die Mannschaft des spanischen Trainers Mikel Arteta nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück, ohne allerdings die Spielkontrolle aus der Hand zu geben.

Während Fulham etwas mehr ins Spiel fand, hatte Arsenal weitere Chancen. Die beste vergab Gyökeres, als er nach einer knappen Stunde am deutschen Fulham-Keeper Bernd Leno scheiterte. Leno hatte von 2018 bis 2022 für Arsenal gespielt. Außerdem köpfte Calafiori den Ball gegen die Querlatte.

Man City kann am Montag beim FC Everton aufholen

Durch den Sieg beim Tabellenzehnten Fulham hat der FC Arsenal als Tabellenführer bei drei verbleibenden Spielen vorerst wieder sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Manchester City. Das Team von Trainer Pep Guardiola hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert. Am Montag bestreiten die Cityzens beim FC Everton ihr nächstes Match.