Liga-Spitzenreiter FC Arsenal erlebt einen bösen Abend im FA Cup. Zuvor zieht Manchester City ins Halbfinale ein. Gegen Meister FC Liverpool überzeugt Torjäger Erling Haaland.

Southampton/Manchester (dpa) - Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal ist im Viertelfinale des FA Cups überraschend gegen einen Zweitligisten ausgeschieden. Beim FC Southampton verloren die Londoner mit Nationalspieler Kai Havertz 1:2 (0:1).

Ross Stewart brachte Southampton in der 35. Minute in Führung. Diesem Rückstand lief der Favorit lange hinterher, ehe Viktor Gyökeres nach Zuspiel von Havertz zum Ausgleich vollendete (68.). Doch Shea Charles (85.) ließ am Ende die Gastgeber jubeln, bei denen Bayern-Leihgabe Daniel Peretz das Tor hütete.

Drei Treffer von Haaland gegen Liverpool

Zuvor stürmte Manchester City dank eines Dreierpacks von Ausnahmestürmer Erling Haaland erneut ins Halbfinale des englischen Fußball-Pokals. Auch ohne den gelb-gesperrten Erfolgstrainer Pep Guardiola an der Seitenlinie gewann der Premier-League-Zweite sein Viertelfinale gegen Meister FC Liverpool im heimischen Stadion mit 4:0 (2:0).

Guardiola sah von der Tribüne im ersten Durchgang einen Doppelpack von Erling Haaland: In der 38. Minute verwandelte der Ausnahmestürmer einen Foulelfmeter, kurz vor der Pause traf er per Kopf zum 2:0 (45.+2). Seinen dritten Treffer für den Vorjahresfinalisten legte der Norweger in der 57. Minute zum 4:0 nach. Zuvor hatte Antoine Semenyo (50.) zum 3:0 getroffen. Für Liverpool verschoss Mohamed Salah (64.) einen Foulelfmeter.

Die Halbfinals finden am 25. und 26. April statt. Pokalverteidiger Crystal Palace war bereits in der 3. Runde beim Sechstligisten FC Macclesfield ausgeschieden.