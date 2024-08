Nach nur zwei Jahren verlässt Julián Álvarez den englischen Fußballmeister Manchester City, weil er bei Atlético Madrid auf mehr Einsatzzeit hofft. Für Man City lohnt sich das Geschäft.

London (dpa) - Der argentinische Fußball-Weltmeister Julián Álvarez wechselt wie erwartet vom englischen Meister Manchester City in die spanische La Liga zu Atlético Madrid. Das gaben beide Vereine bekannt. Für den 24-Jährigen bezahlen die Spanier Berichten zufolge umgerechnet 90 Millionen Euro. Damit ist Álvarez der bisher teuerste Fußball-Transfer dieses Sommers.

Álvarez hatte im Januar 2022 bei Man City unterschrieben, aber bis Sommer desselben Jahres auf Leihbasis weiter für seinen vorherigen Club River Plate gespielt. In seiner ersten Saison in Manchester gewann er dann mit dem Team von Trainer Pep Guardiola gleich das Triple aus Premier League, FA Cup und Champions League. In der vergangenen Saison holte er mit City erneut die englische Meisterschaft. Zwar stand er regelmäßig auf dem Feld, mit seinen Einsatzzeiten war Álvarez allerdings unzufrieden, weshalb er den Wechsel nach Madrid anstrebte.

Die Cityzens machen mit dem Verkauf von Álvarez, der 2022 für rund 20 Millionen Euro geholt worden war, einen erheblichen Gewinn. Der Argentinier, der mit dem Nationalteam gerade zum zweiten Mal in Serie die Copa América gewann, ist der Rekordverkauf in der Vereinsgeschichte von Man City. Für Atlético hingegen ist er der zweitteuerste Neuzugang nach Joao Felix, der 2019 für ca. 126 Millionen Euro nach Madrid gewechselt war.