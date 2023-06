Lea Wagner wird Moderatorin der ARD-«Sportschau» am Samstag. Sie rückt für Jessy Wellmer nach, die «Tagesthemen»-Moderatorin wird, wie die ARD offiziell bestätigte. «Sport Bild» hatte bereits vor Tagen über die Personalien berichtet, die ARD hatte sich zunächst nicht geäußert.

Berlin (dpa) - Die 1994 geborene Journalistin arbeitet schon viele Jahre für den ARD-Sender Südwestrundfunk (SWR) im Sportbereich. Sie ist in der ARD als Moderatorin beim Skispringen im Einsatz und moderiert freitagabends im ARD-Kanal One auch die Zweitliga-«Sportschau». Auch bei der Fußball-WM in Katar war sie für die ARD dabei. Beim ARD-Sender Hessischer Rundfunk führt die 28-Jährige durch die Sportsendung «Heimspiel». Wagner ist die Tochter des früheren Schalke-Trainers David Wagner.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl teilte mit: «Herzlich willkommen im Moderationsteam der "Sportschau" heiße ich Lea Wagner, die künftig die Traditionsmarke des ARD-Sports mit ihrem Wissen und ihrer Energie bereichern wird.» Wagner werde bereits im Herbst die «Sportschau»-Moderation übernehmen und bilde dann mit den bisherigen Moderatoren Esther Sedlaczek und Alexander Bommes ein Trio. Den Personalien müssen nach ARD-Angaben noch Gremiumsmitglieder zustimmen.