Sandy (dpa) - Die frühere Fußball-Nationaltorhüterin Nadine Angerer hat kein Problem mit ihrer überraschenden Rückkehr in den Kader ihres Clubs Portland Thorns.

«Lasst uns einfach sagen, ich mache, was nötig ist, um dem Team zu helfen», sagte die 41-Jährige der Nachrichtenagentur AP zufolge gut gelaunt. «Ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe sein werde, aber ich glaube, ich bin immer noch besser als einige Spielerinnen.»

Angerer, die vor fünf Jahren ihre aktive Karriere beendet hatte und seit 2016 als Torwarttrainerin bei den Thorns arbeitet, wurde wegen großer Verletzungssorgen des Clubs beim Challenge Cup im US-Bundesstaat Utah in den Kader berufen - das nächste Spiel steht im Halbfinale am Mittwochabend (18.30 Uhr MESZ) gegen Houston Dash an. Bereits am vergangenen Freitag (Ortszeit) gegen Meister North Carolina Courage (1:0) saß die Weltmeisterin von 2003 und 2007 auf der Bank, im Tor stand die einzig verbliebene Thorns-Torhüterin Britt Eckerstrom (27).

