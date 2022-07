Juventus Turin steht kurz vor der Verpflichtung des argentinischen Stürmers Angel Di Maria. Der 34-Jährige von Paris Saint-Germain traf am Donnerstagabend in Italien ein und sollte am Freitag die letzten Formalitäten für den Transfer erledigen.

Ein vom italienischen Fußball-Rekordmeister veröffentlichtes Video zeigte Di Maria bei der Ankunft auf dem Flughafen in Turin. Es wird erwartet, dass der Flügelspieler einen Einjahresvertrag bei Juve unterschreibt. Zuvor hatte Di Maria sieben Jahre für PSG gespielt, sein Vertrag beim französischen Meister war nicht mehr verlängert worden. Er kann daher ablösefrei wechseln.