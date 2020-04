Darmstadt (dpa) - Auf der Suche nach einem neuen Fußball-Trainer hat Zweitligist SV Darmstadt 98 offenbar Markus Anfang ganz oben auf der Liste. Das berichtet die «Bild-Zeitung».

Demzufolge könnte der 45-Jährige, der zuletzt bei Holstein Kiel und beim 1. FC Köln arbeitete, zur neuen Saison die Nachfolge von Dimitrios Grammozis antreten, der seinen bis Saisonende laufenden Vertrag nicht verlängert hat.

«Wir haben das Thema wieder aufgenommen, in den letzten drei Wochen hätte es bei der unklaren Lage keinen Sinn gemacht. Wir sind bei der Short-List. Video-Konferenzen sind bei uns eingezogen», sagte Präsident Rüdiger Fritsch zur Trainersuche. Für Anfang könnte sprechen, dass er den Sportlichen Leiter Carsten Wehlmann noch aus seiner Zeit in Kiel kennt. Nach 25 von 34 Spieltagen stehen die Lilien in der derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochenen 2. Bundesliga auf dem sechsten Tabellenplatz.