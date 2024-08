Carlo Ancelotti ist fast 30 Jahre im Trainerjob. Und eine Legende. Sein jetziger Job könnte sein letzter sein.

Berlin (dpa) - Carlo Ancelotti geht davon aus, dass Real Madrid seine letzte Station als Vereinstrainer sein wird. Dass er danach noch eine Nationalmannschaft coacht, schließt der 65-jährige Italiener nahezu aus. «Meine Vorstellung ist, dass Real Madrid mein letzter Verein sein wird», sagte Ancelotti im Podcast «The Obi one» des ehemaligen Chelsea-Mittelfeldspielers Jon Obi Mikel (37).

«Ob es eine Chance für eine Nationalmannschaft gibt, weiß ich nicht. Ich bin nicht so begeistert davon, eine Nationalmannschaft zu trainieren, weil ich dann das verlieren würde, was ich am meisten mag, nämlich den Alltag. Ich genieße wirklich, was ich tue», sagte Ancelotti.



Ancelotti hat bei den Madrilenen noch einen Vertrag bis Sommer 2026. Im Oktober 2023 hatte es bereits Meldungen gegeben, dass Ancelotti 2024 in Madrid Schluss macht und die brasilianische Nationalmannschaft übernimmt. Dann verlängerte die Trainerlegende aber doch bei den Königlichen.

Ancelotti ist bisher der einzige Trainer, der in allen fünf großen europäischen Ligen die Meisterschaft gewann, unter anderem 2017 in der Bundesliga mit dem FC Bayern München. Zudem ist er mit fünf Triumphen der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Champions League.