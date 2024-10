Hansi Flick feiert mit dem FC Barcelona einen 4:0-Sieg bei Erzrivale Real Madrid. Zwischen den Trainerbänken geht es hitzig zu.

Madrid (dpa) - Real Madrids Startrainer Carlo Ancelotti war nach der 0:4-Pleite im Clásico gegen den FC Barcelona nicht gut auf Hansi Flicks Co-Trainer Marcus Sorg zu sprechen. Der Italiener richtete mit erhobenem Zeigefinger einige deutliche Worte an Sorg, wie auf den TV-Bildern zu sehen ist. «Mit Flick gab es kein Problem … aber einer seiner Assistenten hat sich bei den Feierlichkeiten nicht wie ein Gentleman verhalten. Ich habe ihm das gesagt und Flick hat dem zugestimmt», sagte Ancelotti zu der Szene.

Nach dem vierten Barcelona-Tor durch Raphinha war es an der Seitenlinie zu Tumulten gekommen. Offenbar hatte die Barça-Bank den Triumph im Estadio Santiago Bernabeu etwas zu euphorisch gefeiert.

Ex-Bundestrainer Flick sorgte mit seinem Team nur drei Tage nach dem 4:1-Triumph über den FC Bayern mit dem deutlichen Erfolg beim Champions-League-Sieger für das nächste Ausrufezeichen. In der Liga führen die Katalanen nach zehn Siegen in den ersten elf Spielen die Tabelle souverän mit sechs Punkten Vorsprung auf Real an.