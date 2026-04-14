Der Portugiese wandelt auf den Spuren von WM-Rekordtrainer Parreira. Als Nationalcoach von Ghana wird Carlos Queiroz zum fünften Mal bei einer WM an der Seitenlinie stehen.

Accra (dpa) - Als Nachfolger für Otto Addo wird der portugiesische Trainer-Routinier Carlos Queiroz die Nationalmannschaft Ghanas zur Fußball-WM führen und damit zum fünften Mal bei einer Endrunde an der Seitenlinie stehen. Das gab der nationale Fußball-Verband GFA bekannt, nachdem der frühere Bundesligaprofi Addo nur wenige Stunden nach dem 1:2 gegen Deutschland Ende März gehen musste. Zwischenzeitlich war sogar Weltmeister-Coach Joachim Löw als Trainer der Black Stars im Gespräch.

«Das ist nicht ein weiterer Job, das ist eine Mission», sagte der in Mosambik geborene Queiroz. Mit dem 73-Jährigen erhält der viermalige Afrikameister reichlich Erfahrung. Queiroz, der auch kurzzeitig Real Madrid trainiert hatte und Assistent von Sir Alex Ferguson bei Manchester United war, bestreitet bereits seine fünfte WM-Endrunde. Damit wandelt er auf den Spuren des Brasilianers Carlos Alberto Parreira, der mit sechs WM-Teilnahmen als Trainer den Rekord hält.

Dreimal mit Iran bei der Endrunde

2010 hatte Queiroz sein Heimatland Portugal bei der WM betreut, im Achtelfinale war für Cristiano Ronaldo und Co. aber schon Schluss. 2014, 2018 und 2022 war er WM-Coach des Iran, über die Vorrunde hinaus schafften es seine Teams aber nicht. Eine erste WM-Teilnahme 2002 mit Südafrika war indes hinfällig geworden, nachdem Queiroz wenige Monate vor dem Turnier zurückgetreten war. Der Weltenbummler war außerdem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kolumbien, Ägypten, Katar und Oman tätig.

Ghana trifft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada in Gruppe L auf Panama, England und Kroatien.