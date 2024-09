Atlético Madrid startet mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig in die neue Königsklassen-Saison. Eine große Herausforderung. Doch der spanische Club geht die Aufgabe selbstbewusst an.

Madrid (dpa) - Beim neuen Modus der Champions League ist nach Ansicht von Trainer Diego Simeone von Atlético Madrid «alles positiv». Vor dem ersten Spiel des spanischen Clubs am Donnerstag (21.00 Uhr/ DAZN) gegen RB Leipzig sagte der Argentinier: «Man kann jetzt nicht mehr auf Unentschieden spielen. Man ist dazu gezwungen, zu gewinnen. Ich bin davon überzeugt, dass die Liga dadurch unterhaltsamer sein wird.» Das liege auch daran, dass alle am Liga-Betrieb teilnehmenden Mannschaften sich verstärkt hätten, so Simeone.

Respekt hat er vor der taktischen Flexibilität Leipzigs. «Sie arbeiten sehr gut und haben schon verschiedene Herangehensweisen in dieser Saison gewählt», sagte der 54-Jährige. «Wir kennen beide Versionen: Sie können den Ball schnell zurückgewinnen und gut kontern. Sie können aber auch dicht stehen.» Welchen Ansatz RB-Coach Marco Rose wählen werde, wagte Simeone nicht zu prognostizieren.

Atlético kassierte im heimischen Estadio Metropolitano in dieser Spielzeit noch kein Gegentor. Das hängt zum einen mit Neuzugang und Europameister Robin Le Normand zusammen. Aber auch mit seinem Nebenmann in der Abwehr, José María Giménez. «Wir haben uns angeschaut und hatten direkt einen guten Draht zueinander», sagte Giménez. «Wenn wir wissen, was wir zu tun haben, dann klappt das.» Auch der Uruguayer hofft auf einen positiven Auftakt. «Es liegt an uns, wir haben einen fantastischen Kader», sagte er.