Nach einer Trunkenheitsfahrt muss sich Marvin Ducksch vor Gericht verantworten. In einem Statement seines englischen Clubs entschuldigt sich der Stürmer bereits.

Birmingham (dpa) - Marvin Ducksch vom englischen Fußball-Zweitligisten Birmingham City muss sich nach einer angeblichen Trunkenheitsfahrt vor Gericht verantworten. Der 32 Jahre alte Stürmer, zuvor auch Profi bei Werder Bremen und Hannover 96, sei wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angeklagt, teilte der Verein mit.

«Marvin möchte sich bei seinen Teamkollegen, dem Trainerstab und den Fans des Vereins entschuldigen und übernimmt die volle Verantwortung für sein Handeln. Der Fall wurde intern bearbeitet, und es werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgegeben», hieß es in dem Statement von Birmingham City.

Seit 2023 Nationalspieler

Die Polizei von Warwickshire teilte mit, es sei am vergangenen Montag zu einer Kollision mit drei Autos gekommen. Ducksch muss sich demnach am 20. Mai vor Gericht für seine Fahrt unter Alkoholeinfluss verantworten. Der Angreifer verließ die Bundesliga im vergangenen Jahr. Im Herbst 2023 bestritt Ducksch auch zwei Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.