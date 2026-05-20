Suchspiel in den sozialen Netzwerken vor der großen Pressekonferenz: Die Schweiz hat ihre WM-Fahrer häppchenweise bekanntgegeben. Dabei sind acht Bundesliga-Profis und ein Absteiger aus der 2. Liga.

Muri bei Bern (dpa) - Die Schweiz reist mit acht Bundesliga-Profis sowie einem Spieler aus der 2. Bundesliga zur Fußball-WM nach Mexiko, Kanada und die USA. Trainer Murat Yakin nominierte Torwart Gregor Kobel von Borussia Dortmund, Fabian Rieder vom FC Augsburg, Johan Manzambi vom SC Freiburg, Luca Jaquez vom VfB Stuttgart, Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach, Aurèle Amenda von Eintracht Frankfurt, Miro Muheim vom Hamburger SV und Silvan Widmer vom FSV Mainz 05. Dazu kommt Cedric Itten von Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf.

Offiziell bekanntgegeben wird der Schweizer WM-Kader heute bei einer Pressekonferenz. Über die beiden vergangenen Tage verteilt aber postete der Schweizer Fußball-Verband bereits Beiträge auf seinen Social-Media-Kanälen, in denen die Namen der nominierten Profis auf Fotos versteckt waren, die Schweizer in ihrem Arbeitsumfeld zeigten. Er wisse, dass die ganze Schweiz auf das Aufgebot warte, sagte Yakin vor der Nominierung. «Deshalb finde ich es passend, dass wir es auf kreative Art und Weise bekanntgeben und Menschen aus verschiedenen Branchen miteinbeziehen.»

Anführer ist Ex-Leverkusen-Profi Xhaka

Angeführt wird der Kader von Ex-Bundesliga-Profi Grani Xhaka. Der Kapitän spielt inzwischen beim AFC Sunderland in der Premier League. Ebenfalls im Kader stehen die ehemaligen Bundesliga-Akteure Manuel Akanji (Inter Mailand), Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla), Denis Zakaria (AS Monaco) und Breel Embolot (Stade Rennes).

Die Schweiz trifft bei der WM-Endrunde in Gruppe B zunächst auf Katar. Weitere Gegner sind dann Bosnien-Herzegowina sowie Co-Gastgeber Kanada.