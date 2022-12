Tore satt bekamen die Zuschauer bei der Fußball-WM in Katar in der ersten K.o.-Runde zu sehen. Insgesamt 28 Treffer fielen in den acht Partien - so viele wie noch nie, seit das Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko wieder eingeführt worden war.

Doha (dpa) - Am treffsichersten zeigten sich die Portugiesen, die zum Abschluss des Achtelfinals am Dienstagabend gleich sechs Mal trafen. Viertelfinal-Teilnehmer Marokko steuerte dagegen keinen Treffer zur Torflut bei - die drei verwandelten Versuche gegen Spanien im Elfmeterschießen gingen nicht in die Statistik ein.