Manuel Neuer ist zurück, Kai Havertz noch im Champions-League-Einsatz: Wie Julian Nagelsmann mit dem DFB-Kader in Herzogenaurach die Weichen für die XXL-WM in Amerika stellt.

Herzogenaurach (dpa) - Julian Nagelsmann startet mit 26 Spielern in die Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Der Bundestrainer konnte heute alle verfügbaren Profis seines Kaders um Rückkehrer Manuel Neuer und Kapitän Joshua Kimmich zum Auftakt des ersten Trainingslagers in Herzogenaurach begrüßen. Bei ihrer Ankunft in schwarzen Kleinbussen wurden die Nationalspieler von rund zwei Dutzend Fans empfangen.

Lediglich Kai Havertz fehlte in Franken. Der Offensivspieler des FC Arsenal bereitet sich mit seinem Club auf das Finale der Champions League am Samstag (18.00 Uhr, ZDF/ DAZN) in Budapest gegen Paris Saint-Germain vor. Der 26-Jährige wird am Dienstag direkt nach Chicago fliegen und dort zur DFB-Elf stoßen.

Vor der Reise in die USA will Nagelsmann bis zum Samstag im wohl vertrauten Home Ground in Franken die ersten Grundlagen für ein erfolgreiches Abschneiden beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko legen. Gleich nach der Ankunft der Spieler, zu denen auch Backup-Torwart Jonas Urbig vom FC Bayern als inoffizielles Kadermitglied gehört, war ein Teammeeting angesetzt.

Nagelsmann und Völler äußern sich

Um 14.30 Uhr stellen Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler ihre WM-Pläne bei einer Pressekonferenz vor. Zudem stehen für die Spieler noch Termine mit Marketingpartnern auf dem Programm. Die erste Trainingseinheit auf dem Platz ist für Donnerstag um 11.00 Uhr angesetzt.

Am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) steht ein Testspiel in Mainz gegen Finnland an. Zwei Tage später geht es nach Chicago, wo Co-Gastgeber USA am 6. Juni (20.30 Uhr/MESZ/RTL) der letzte Gegner vor dem Turnierauftakt ist.

Bei der WM sind Curaçao am 14. Juni in Houston, die Elfenbeinküste am 20. Juni im kanadischen Toronto und Ecuador am 25. Juni im Endspiel-Stadion von East Rutherford die Gruppengegner.