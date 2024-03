Eine Eckballvariante und ein Elfmeter sorgen im Topspiel der englischen Premier League zwischen Liverpool und Manchester City für die Tore. Der große Sieger ist der FC Arsenal.

Liverpool (dpa) - Jürgen Klopp hat in seiner Abschiedssaison als Trainer des FC Liverpool die Tabellenführung der Premier League verloren. Im vorerst letzten Duell mit Pep Guardiola und Englands Fußballmeister Manchester City erkämpften die Reds nach einer starken zweiten Halbzeit in einer hochklassigen Partie ein 1:1 (0:1).

Durch das Unentschieden steht nun der FC Arsenal punktgleich mit den Reds auf Rang eins. Man City ist einen Zähler dahinter auf Rang drei. «Es war außergewöhnlich», schwärmte Klopp von der Leistung seines Teams bei Sky. «City so am Haken zu haben, fühlt sich gut an. Das war heute ein Statement von uns. City wird nicht aufhören. Arsenal wird nicht aufhören. Wir werden nicht aufhören.»

Der Titelverteidiger versuchte, die ersatzgeschwächte Liverpool-Elf schnell unter Druck zu setzen. Julian Alvarez (3. Minute) und Kevin De Bruyne (8.) kamen zu Gelegenheiten. Nach zehn Minuten kam die Klopp-Elf deutlich besser ins Match. Luis Diaz traf für Liverpool zum vermeintlichen 1:0, doch Vorlagengeber Darwin Núñez stand zuvor im Abseits (19.).

Mit einer Eckballvariante überraschte City die Reds vier Minuten später. De Bruyne suchte nicht Superstar Erling Haaland, sondern spielte flach an den Fünfmeterraum. Innenverteidiger John Stones konnte ins kurze Eck zum 0:1 eindrücken (23.).

Ederson verletzt sich bei Foul an Núñez

Liverpool kam gut aus der Pause. Nach einem zu kurzen Rückpass von Nathan Aké spitzelte Núñez den Ball an Torhüter Ederson vorbei, der den Uruguayer foulte. Den Strafstoß verwandelte Weltmeister Alexis Mac Allister (50.). Der brasilianische Keeper musste nach seinem Einstieg wenige Minuten später verletzt gegen den früheren Bielefelder Stefan Ortega ausgewechselt werden.

Chancen gab es danach fast im Minutentakt: Phil Foden scheiterte am gut reagierenden Liverpool-Torhüter Caoimhin Kelleher (58.). Luis Diaz schoss gleich zweimal freistehend am City-Tor vorbei (63./64.). Ortega klärte stark gegen Núñez (71.). Die letzte Möglichkeit besaß City-Joker Jeremy Doku, dessen Versuch vom Innenpfosten ins Spielfeld zurücksprang (89.).

«Die zweite Halbzeit war die Beste, die wir je gegen City gespielt haben», erklärte Klopp, der sich dennoch ärgerte. In der achten Minute der Nachspielzeit entschied Schiedsrichter Michael Oliver nach einem vermeintlichen Foul an Mac Allister nicht auf Strafstoß. «Es sah verdächtig nach Elfmeter aus», monierte Klopp.