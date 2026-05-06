Fußball 1:1 gegen Paris: FC Bayern verpasst Champions-League-Finale

Bayern München - Paris Saint-Germain
Das 1:0 für Paris: Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembele (r) trifft in München.

Der Traum vom Champions-League-Sieg ist für den FC Bayern vorbei. Titelverteidiger Paris ist in der Summe beider Spiele zu stark.

München (dpa) - Der FC Bayern München hat das Endspiel der Champions League verpasst. Der deutsche Fußball-Meister kam im Halbfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain im eigenen Stadion nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Die spektakuläre erste Partie hatten die Franzosen in der vergangenen Woche mit 5:4 für sich entschieden.

Vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena lagen die Bayern schon früh durch ein Tor von Ousmane Dembélé zurück. Der frühere Dortmunder traf in der 3. Minute nach einer Vorlage von Chwitscha Kwarazchelia. Harry Kane traf spät (90.+4) zum Ausgleich, der nicht mehr reichte.

Für viel Kritik sorgten die Entscheidungen des portugiesischen Schiedsrichters Joao Pinheiro. So forderten die Münchner in der ersten Halbzeit eine Gelb-Rote-Karte für PSG-Verteidiger Nuno Mendes und einen Elfmeter nach einem Handspiel von Joao Neves. Beides blieb aus.

Bayern München - Paris Saint-Germain
Im Zweikampf: Willian Pacho von Paris Saint-Germain und Bayern-Torjäger Harry Kane (r).
Bayern München - Paris Saint-Germain
Münchner Proteste vor Schiedsrichter Joao Pinheiro.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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