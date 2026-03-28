Mit Boston Legacy und Denver Summit gibt es zwei neue Teams in der US-Frauen-Profiliga. Die Vorfreude ist riesig. In Denver fällt ein Zuschauerrekord. Mittendrin ist auch eine deutsche Stürmerin.

Denver (dpa) - Das neue Team Denver Summit hat in seinem ersten Heimspiel in der amerikanischen Frauenfußball-Profiliga NWSL einen Zuschauerrekord aufgestellt. Mit 63.004 Zuschauerinnen und Zuschauern im Empower Field at Mile High kamen so viele wie noch nie zu einem einzelnen Ligaspiel in den USA. In Mile High spielt normalerweise das Football-Team der Denver Broncos.

Die vielen Zuschauer sahen allerdings keine Tore. Die Partie gegen Washington Spirit um Starspielerin Trinity Rodman endete 0:0. Für Denver lief die deutsche Stürmerin Melissa Kössler auf. Die zweifache Nationalspielerin war im Januar von der TSG 1899 Hoffenheim in die USA gewechselt.

Bisherige Rekordmarke pulverisiert

Die vorherige, erst im vorigen August aufgestellte Zuschauer-Bestmarke der NWSL ist dabei förmlich pulverisiert worden. Damals kamen 40.091 Menschen in den Oracle Park, Heimat des Baseball-Teams San Francisco Giants, um den Bay FC ebenfalls gegen Washington zu sehen.

Der Weltrekord im Frauenfußball bei einem Vereinsspiel liegt bei 91.553 Zuschauern, aufgestellt beim Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg im Camp Nou vor ziemlich genau vier Jahren.