In zahlreichen Kommentaren haben RHEINPFALZ-Abonnenten über Facebook in der vergangenen Woche darüber abgestimmt, welcher FCK-Spieler es verdient hat, in der Legenden-Elf zu stehen. Außerdem stimmten die Fans darüber ab, wer diese traineren soll. Ein Spieler ist sogar auf gleich zwei Positionen vertreten. Wer genau es in die Legenden-Elf geschafft hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie:

Torhüter: Ronnie Hellström. Mit großem Abstand wurde der Schwede in die Elf gewählt. Er war zu seiner aktiven Spielzeit einer der besten Torhüter der Welt Foto: KUNZ Verteidiger: Miroslav Kadlec. Auch nach dem Abstieg 1996 hielt Kadlec dem FCK die Treue und holte, neben 1991, in der Aufstiegssaison 1997/1998 die Meisterschaft. Foto: picture-alliance / dpa Verteidiger: Harry Koch. Erst mit 25 Jahren wurde Koch Profi. Mit dem FCK wurde er Pokalsieger und deutscher Meister. Foto: picture-alliance / dpa Verteidiger: Hans-Peter Briegel (r.). Er stand für den FCK 240 Mal auf dem Platz und wurde Deutschlands „Fußballer des Jahres". Foto: DPA Verteidiger: Andreas Brehme. Mit seinem Elfmeter schoss Brehme Deutschland 1990 zum WM-Titel. Für den FCK spielte er gleich zweimal von 1981-1986 und 1993-1998. Foto: DPA Mittelfeld: Fritz Walter. Er ist die größte Vereinslegende und hielt dem FCK über 30 Jahre die Treue. Foto: picture alliance / dpa Mittelfeld: Ciriaco Sforza. Insgesamt dreimal wechselte der Schweizer zu den Lautrern. Noch heute gilt er als Fanliebling. Foto: picture-alliance / dpa Mittelfeld: Hans-Peter Briegel. Die „Walz aus der Pfalz" hat es als einziger Spieler zweimal in die Legenden-Elf geschafft. Foto: Bernhard Kunz Mittelfeld: Wolfram Wuttke. 112 Pflichtspiele bestritt er für den FCK, dabei erzielte er 32 Tore. Foto: dpa Sturm: Miroslav Klose. Entwickelte sich beim FCK zum Toptorschützen und erzielte insgesamt 44 Bundesligatore. Foto: picture alliance / dpa Sturm: Olaf Marschall. Mit 21 Toren in 24 Spielen hatte er 1998 einen erheblichen Anteil an der FCK-Meisterschaft . Foto: picture-alliance / dpa Trainer: Karl-Heinz Feldkamp. Er wurde 1991 mit dem FCK Meister. Unvergessen bleibt unter ihm der 5:0 Sieg gegen Real Madrid im UEFA-Pokal. Foto: picture alliance / dpa