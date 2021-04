Der 1. FC Kaiserslautern bleibt im Tabellenkeller der Dritten Liga. Gegen den FC Viktoria Köln kommen die Roten Teufel nicht über ein 0:0 hinaus. Bereits das zehnte Remis. In der Startelf des FCK gibt es eine Überraschung.

Die Roten Teufel kommen auch im neuen Jahr nicht vorwärts in der Tabelle. Die Situation bleibt mit 19 Punkten aus 18 Spielen gefährlich. „Es war ein schwieriges Spiel, der Platz war sehr schlecht. Beide Mannschaften hatten aber die gleiche Bedingungen“, meinte Mittelfeldmann Kenny Prince Redondo. Im Stadion können die Anhänger der Lauterer weiterhin nicht dabei sein. An der Spielereinfahrt hing jedoch ein Banner der Fans mit einer kleiner Botschaft: „Auf geht’s, Lautern, kämpfen und siegen – 100% FCK“.

Genau das forderte auch Trainer Jeff Saibene von seiner Mannschaft, erwartete, dass sie an die gute Leistung vor der kurzen Weihnachtspause beim 2:0-Sieg gegen den KFC Uerdingen anknüpft. Nach dem Spiel meinte der Trainer: „Es war vor allem in der ersten Halbzeit ein richtiges Kampfspiel. In der zweiten Halbzeit waren wir mutiger, offensiver. Wir müssen auf den letzten Metern konsequenter, präziser werden.“ Das alte Lied ...

Überraschung in der Startelf

Saibene hatte in der Startelf eine Überraschung parat: Anil Aydin kam einen Tag vor seinem 21. Geburtstag zu seinem Drittligadebüt – gegen den Verein, bei dem er in der Jugend spielte. „Er ist sehr talentiert, ein Straßenfußballer, technisch sehr begabt. Mir macht der Junge Spaß. Er muss dranbleiben“, sagte der Trainer. Bereits in der 5. Minute indes holte sich der Mittelfeldmann nach einem harten Einsteigen gegen Patrick Koronkiewicz eine Gelbe Karte ab. „Ich freue mich, dass ich mein Debüt für solch einen tollen Verein geben durfte. Was meine persönliche Leistung betrifft, da kann ich sicher besser spielen. Schade, dass wir keine drei Punkte mitgenommen haben“, resümierte Aydin.

Nicht im Kader war wegen eines grippalen Infekts Kapitän Carlo Sickinger. Für ihn startete Alexander Winkler neben Kevin Kraus in der Innenverteidigung. Beide machten ihre Sache gut, spielten sehr aufmerksam.

Die Lauterer brauchten eine Weile, um sich gegen früh störende Kölner zu befreien. Kapitän Mike Wunderlich hatte FCK-Torwart Avdo Spahic mit einem Schuss aus 20 Metern geprüft (3.). Eine Viertelstunde später setzte sich Marlon Ritter gut durch, lief Richtung Viktoria-Gehäuse, spielte aber im falschen Moment quer auf Marvin Pourié. Sead Hajrovic klärte. Pourié verfehlte nach Flanke von Rechtsverteidiger Philipp Hercher das Tor (22.). Sein Kopfball wurde zudem von Maximilian Rossmann abgefälscht. Auf der anderen Seite verhinderte Spahic mit starker Parade nach einem Wunderlich-Geschoss die Gästeführung (30.).

... und fast doch der Siegtreffer

Wenige Höhepunkte bot auch die zweite Halbzeit. Die hatten es aber in sich. So bediente Linksverteidiger Adam Hlousek mit einem tollen Pass Pourié, der war auf und davon, verpasste es aber, nach innen zu ziehen und traf das Außennetz (59.). Zuvor zischte ein Kleinsorge-Schuss nach einem Eckball vorbei. Ihre größte Chance hatten die Kölner nach einer klasse Kombination, Winkler klärte mit starkem Einsatz einen Schuss des freistehenden Kevin Holzweiler (63.).

Unmittelbar vor dem Schlusspfiff hätte der 1. FCK nach einem Konter doch noch den Heimsieg einfahren können, aber Hercher entschied sich nach Ritter-Pass für eine Hereingabe, statt zu schießen (90.+2). Der Ex-Lauterer Bernard Kyere klärte. „Es war ein umkämpftes Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt“, meinte Marvin Pourié.

So spielten sie

1. FC Kaiserslautern: Spahic - Hercher, Kraus, Winkler, Hlousek - Rieder - Hanslik (46. Kleinsorge), Aydin (65. Zuck), Ritter, Redondo - Pourié

FC Viktoria Köln: Mielitz - Koronkiewicz, Rossmann, Hajrovic, Stellwagen - Klefisch, Fritz - Holzweiler (77. Thiele), Wunderlich, Cueto (90.+1 Kyere) - Seaton (77. Bunjaku)

Gelbe Karten: Rieder (5), Aydin, Redondo (5), Pourié (3), Kleinsorge (5), Winkler, Höh (Torwarttrainer; wegen Reklamierens) - Stellwagen - Beste Spieler: Winkler, Hlousek, Kraus - Wunderlich, Stellwagen, Rossmann - Schiedsrichter: Bacher (Amerang).