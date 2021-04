Die Dritte Fußball-Liga ist ein hartes Geschäft. Das hat der FCK auch gegen Viktoria Köln gemerkt.

„Die Qualität ist vorhanden.“ Diese Worte sind längst zur Phrase geworden. Sie hat in dieser Saison schon so ziemlich jeder Verantwortliche und jeder Spieler der Lauterer bemüht. Die Frage bleibt: die Qualität wofür? Der ambitionierte FCK kommt in der Spieltag für Spieltag extrem engen Dritten Liga nicht vom Fleck. Tabellen-15., zehn Unentschieden, aber nur drei Siege nach 18 Partien – Abstiegskampf. Mittelfeldspieler Tim Rieder zeigte sich auch nach dem 0:0 gegen den stark besetzten FC Viktoria Köln davon überzeugt, dass sich seine Lauterer nicht bis zum Schluss im Tabellenkeller bewegen werden. Aber klar: Allein schon hinten zu null zu spielen, ist harte Arbeit in jedem Spiel. Um nach vorne mehr Akzente zu setzen, braucht es viel Fleiß und vor allem noch viel mehr Mut. Eins-gegen-eins-Situationen in der Offensive häufiger erzwingen – das fordert FCK-Trainer Jeff Saibene.

Chancen für die eigenen Talente

Einen, den er als exemplarisch für solche Spielfreude erachtet, brachte Saibene und machte ihm vorab ein Geburtstagsgeschenk: Anil Aydin, der an diesem Sonntag 21 wird, spielte bei seinem Drittligadebüt gleich von Anfang an. Allerdings: Der junge offensive Mittelfeldspieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Lauterer zahlte Lehrgeld, ihm unterliefen zwei dicke Fehler im Mittelfeld, die zu Ballverlusten führten. Anfangs wirkte der gebürtige Aachener übermotiviert, holte sich früh Gelb ab. Auf der Habenseite standen großes Engagement und ein mutiger Torschuss. „Er hat angedeutet, dass er ein guter Fußballer ist, aber wir müssen ihm Zeit geben“, sagte Saibene. Der Trainer tut richtig daran, eigenen Talenten eine Chance zu gewähren. Der Rasen auf dem „Betze“ war nach dem Spiel ein großes Thema. „Wir haben eines der schönsten Stadien der Liga, aber wahrscheinlich den schlechtesten Rasen“, sagte Saibene. Daran aber liegt es nicht, dass der FCK erst einen Heimsieg feiern konnte.