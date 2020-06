In welchem die Frau Sandig ordentlich über den Tisch gezogen wird und dem Feldkamp ein Auto auffällt, das er schon einmal gesehen hat.

„Mein herzliches Beileid“, sagt der Besitzer des Autohauses Sapina und umschließt mit seinen mächtigen Händen die kleine Hand der Frau Sandig. Den Feldkamp erinnert das an seine Zeit als junger Reporter, als er manchmal mit einem älteren Kollegen unterwegs gewesen war, den alle nur den „Pastor“ nannten. Keiner konnte so gut und salbungsvoll „Witwen schütteln“ wie er. Nie kam er ohne das Foto eines Mordopfers zurück in die Redaktion. Und auch er pflegte stets mit beiden Händen zu kondolieren.

Alles an dem Autohändler wirkt mächtig. Sein Quadratschädel, sein breiter Nacken und ganz besonders der Bauch, der sich unter seinem Sakko spannt. Trotzdem macht er auf Anhieb einen sympathischen Eindruck auf den Feldkamp. Was vielleicht auch an dem historischen Fanschal des 1. FC Kaiserslautern liegt, der hinter seinem Schreibtisch an der Wand hängt – gleich neben einem Schal von Hajduk Split, dem großen Traditionsverein aus Kroatien.

„Sapina. Josip Sapina“, stellt sich der Herr Sapina nun auch dem Feldkamp vor. „Nicht verwandt und verschwägert mit dem Betrüger Ante Sapina.“

Der Feldkamp muss an sich halten, um nicht loszuprusten vor Lachen. Das ist jetzt schon der Zweite, der ihm in dieser verrückten Geschichte über den Weg gelaufen ist, der nicht verwandt und verschwägert mit einem anderen ist. Doch weil der liebe Gott ja bekanntlich kleine Sünden sofort bestraft, kriegt er prompt die Retourkutsche:

„Und Sie, Herr Feldkamp?“, lacht der Herr Sapina und haut ihm mit seiner mächtigen Hand auf die Schulter. „Auch nicht verwandt und verschwägert mit dem gleichnamigen Trainer?“

Der Feldkamp kommt gar nicht dazu zu antworten, denn schon zeigt der Autoverkäufer an den Schal an der Wand. „Mensch, waren das noch Zeiten unter dem Kalli auf dem Betzenberg! Der da ist übrigens von 1982, als wir Real Madrid vom Berg gefiedelt haben. Ich weiß bis heute noch die Mannschaftsaufstellung, Sie auch?“

Leider muss der Feldkamp passen. Klar, an den Abend erinnert er sich noch. Uefa-Pokal. Viertelfinale. 5:0 im Rückspiel gegen die Königlichen. Nach einer 1:3-Niederlage in Madrid. Im Fernsehen hat er es gesehen. Wie die stolzen Spanier vollkommen bedröppelt vom Platz geschlichen sind – und wie der Berg vollkommen ausgerastet ist. Aber die Mannschaft? Wer hat damals noch gespielt?

„Hellström im Tor, in der Abwehr Brehme, Briegel, Dusek und Wolf.“ Der Herr Sapina kann sich gar nicht mehr bremsen vor Begeisterung. „Und im Mittelfeld Bongartz, Eilenfeldt, Geye und Melzer und im Sturm Hofeditz und Funkel natürlich. Zwei Stück hat der Friedhelm denen eingeschenkt, gleich in der ersten Viertelstunde – und ich war damals mit im Stadion! Genauso wie damals gegen Barcelona und bei dem 7:4 gegen die Bayern …“

Der Herr Sapina scheint bei allen legendären Spielen des FCK auf dem Berg gewesen zu sein, und der Feldkamp kommt einfach nicht dazu zu fragen, wieso und woher denn seine Leidenschaft für den Betze herrührt. Jetzt rauft er sich doch tatsächlich auch noch die schon etwas weniger gewordenen Haare auf dem Kopf, der Herr Sapina. Genauso wie damals wahrscheinlich: in der Saison 91/92, in der 90. Minute beim Rückspiel in der zweiten Runde des Europapokals der Landesmeister gegen den FC Barcelona: „Wir haben doch schon 3:0 geführt“, stöhnt er. „Wir waren doch schon weiter nach dem 0:2 im Hinspiel. Und dann dieser Freistoß von dem Koeman. Aus 40 Metern! Und der Ball fällt diesem Bakero auf den Kopf, und der macht ihn rein. Dieses eine Scheißauswärtstor!“

„Aber eigentlich haben wir es schon im Hinspiel vermasselt“, grätscht der Feldkamp jetzt dem Herrn Sapina dazwischen. „Der Guido Hoffmann, der Unglücksvogel.“ Den Kopfball von dem Bakero hat er nur noch vage in Erinnerung. Bei dem Spiel war er im Ausland gewesen, und die Videoaufzeichnung wieder zu Hause hat er sich nur einmal angeguckt. Aber die Szene von dem Hoffmann im Hinspiel hat sich für immer und ewig bei ihm eingebrannt. Wie er plötzlich durch ist und den Torwart ausspielt und nur noch einschieben muss aus vielleicht zehn Metern – und wie der Ball dann kurz vor dem leeren Tor noch einmal kurz auftickt und ans Außennetz kullert.

Die Frau Sandig hat dem Feldkamp und dem Herrn Sapina die ganze Zeit etwas irritiert zugehört. Sie ist immer noch aufgeregt, ob das mit Verkauf des Autos auch wirklich klappt. Doch sie muss sich immer noch gedulden. So lange, bis der Herr Sapina endlich auch erzählt hat, warum er ein wahrscheinlich genauso bekloppter FCK-Fan ist wie der Feldkamp.

Geboren und aufgewachsen in Kaiserslautern ist der Herr Sapina. Schon als kleiner Junge hat ihn der Vater mit auf den Berg genommen. Und sein größter Wunsch war immer gewesen, auch einmal das Trikot des FCK zu tragen.

„Leider hat das nie geklappt“, beendet der Herr Sapina seine Geschichte und zeigt grinsend auf seinen Bauch. „Schon als Kind war ich zu fett. Zu viele Cevapcici vermutlich.“

„Und was ist mit dem Schal von Hajduk Split?“, fragt der Feldkamp.

„Der ist noch von meinem Vater“, antwortet der Herr Sapina. „Der ist ja noch in Kroatien aufgewachsen, und später hat er dann das Autohaus übernommen, das sein Bruder hier aufgebaut hat.“

„Und Sie?“, fragt er dann unvermittelt. „Darf ich erfahren, in welcher Beziehung sie zur Frau Sandig stehen?“

Der Feldkamp sieht keinen Grund, ihm nicht die Wahrheit zu erzählen. In knappen Sätzen schildert er ihm, wie er die Frau Sandig kennengelernt hat und dass er so nett gewesen ist, das Auto zu überführen, und auch die Tatsache, dass sie gerade in einem finanziellen Engpass steckt, bis das Testament eröffnet ist, verschweigt er nicht.

Obwohl, das war wohl ein Fehler.

Denn jetzt zeigt der Herr Sapina, dass er nicht nur ein glühender FCK-Fan ist, sondern auch ein gewiefter Autohändler.

„Natürlich nehmen wir das Auto zurück“, sagt er zu der Frau Sandig. „Aber ich kann Ihnen natürlich nicht den vollen Kaufpreis erstatten. Das ist ja jetzt kein Neuwagen mehr. Verstehen Sie?“

Die Frau Sandig nickt. Einem Geschäftsmann wie dem Herrn Sapina ist sie überhaupt nicht gewachsen. Und wenn der Feldkamp ehrlich zu sich selbst ist, auch er nicht. Von Autos hat er eh noch nie eine Ahnung gehabt. Von solch teuren Luxusschlitten schon einmal gar nicht. Außerdem dämmert ihm gerade, dass es wohl doch nicht so geschickt war, ehrlich gewesen zu sein und dem Sapina auch was von dem finanziellen Dilemma zu erzählen, in dem die Frau Sandig gerade steckt. Was aber auch daran gelegen haben mag, dass er sich immer noch nicht ganz sicher ist, ob man das Auto eines Toten so einfach verkaufen kann ohne Erbschein und ohne eigenes Konto.

„Und dann muss ich natürlich sagen“, sagt der Sapina jetzt, „dass das in einem solchen Luxussegment natürlich immer etwas schwieriger ist als bei einem normalen Gebrauchtwagen. Kunden, die so viel Geld haben, um sich so ein Auto leisten zu können, haben eher kein Interesse an einem Auto, das schon einer vor ihnen gefahren hat. Aber ich mache ihnen ein faires Angebot, Frau Sandig.“

Das „faire Angebot“ ist natürlich eine Frechheit, um nicht zu sagen, glatter Betrug. Nur noch 80 000 Euro will der Sapina für den Audi geben. Das ist gut ein Drittel weniger, als der Sandig vor einem halben Jahr dafür bezahlt hat. Doch die Frau Sandig nickt auch jetzt wieder, und ehe dem Feldkamp etwas eingefallen ist, wie er nun weiterverhandeln soll, ist der Herr Sapina aufgestanden und hat den Safe geöffnet, der in die Wand eingelassen ist, direkt unter dem Betze-Schal.

„Bares ist was Wunderbares“, sagt der Herr Sapina und schichtet dicke Geldbündel aus dem Tresor auf seinem Schreibtisch. „Das hat auch schon mein Vater immer gesagt.“

Eine halbe Stunde später stehen alle drei auf dem großen Parkplatz des Autohauses: die Frau Sandig immer noch etwas benommen. So viel Geld auf einem Haufen hat sie in ihrem Leben noch nicht gesehen, sie hatte Mühe, die 80 000 Euro in ihre Handtasche zu stopfen.

Der Feldkamp mit schlechtem Gewissen, weil er einfach so dabeigesessen ist, wie die Frau des Schiedsrichters von dem Autohändler über den Tisch gezogen worden ist.

Und der Herr Sapina mit einem Gesichtsausdruck wie ein Baby, das sich gerade so richtig satt getrunken hat.

„Wie kommen Sie denn jetzt nach Hause?“, fragt er. „Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Oder soll ich Ihnen einen Wagen von uns geben bis morgen? Kostenlos natürlich.“

Der Herr Sapina zeigt auf eine Reihe von Autos, die auf dem Hof stehen.

„Das ist aber nett“, sagt der Feldkamp und entscheidet sich für den schwarzen 5er BMW, der ihnen am nächsten steht.

Der BMW, offensichtlich ein Firmenwagen, läuft wie am Schnürchen. Trotzdem hält der Feldkamp schon ein paar Straßen weiter an, steigt aus dem Auto und holt sein Handy hervor.

Richtig! Er hat sich nicht getäuscht. MM-PS 2583. Der schwarze BMW ist derselbe, den er in der Tiefgarage des Hotels gesehen hat. Nicht im Hubertushof – aber im Best Western, dem Mannschaftshotel gleich neben dem FCK-Stadion …

