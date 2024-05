NHL-Star Moritz Seider ist in diesem Jahr bei der Eishockey-WM nicht dabei. Dafür kommt noch ein anderer Abwehrspieler aus Nordamerika. Am Samstag steht der vorletzte WM-Test gegen Frankreich an.

Wolfsburg (dpa) - Vize-Weltmeister Deutschland muss in diesem Jahr bei der Eishockey-WM in Tschechien auf NHL-Top-Verteidiger Moritz Seider verzichten.

Dafür erhält Bundestrainer Harold Kreis am Wochenende weitere Verstärkung aus Nordamerika: Maksymilian Szuber von den Arizona Coyotes aus der NHL soll am Sonntag zum Team stoßen. Das teilten Bundestrainer Harold Kreis und Sportdirektor Christian Künast am Freitag in Wolfsburg mit. Dort trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) im vorletzten WM-Testspiel auf Frankreich.

Seider verhandelt gerade mit den Detroit Red Wings über einen neuen hoch dotierten Vertrag. Deshalb ist die Versicherung für den 23-Jährigen besonders kompliziert und teuer. «Wir haben gemeinsam versucht, alle versicherungsrechtlichen Eventualitäten zu berücksichtigen und zu klären. Letztlich mussten wir aber feststellen, dass das nicht umfassend möglich ist», sagte Künast.

Szuber hingegen, der zuletzt für die Tucson Roadrunners in der zweitklassigen AHL auflief, kommt am Sonntag zum Team und könnte am Montag bei der WM-Generalprobe erneut gegen Frankreich in Weißwasser zum Einsatz kommen. Seider und Szuber waren beide im vergangenen Jahr Teil des Teams, das in Finnland ins WM-Finale eingezogen war.