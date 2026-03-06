Eishockey Wechsel innerhalb der NHL: Sturm holt Reichel nach Boston

Olympische Winterspiele 2026
Künftig im Trikot der Bruins: Lukas Reichel

Nach 188 NHL-Spielen für Vancouver und Chicago zieht es Lukas Reichel zu den Boston Bruins. Die Canucks erhalten dafür Zugriff auf ein Toptalent.

Boston (dpa) - Nationalspieler Lukas Reichel wechselt innerhalb der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL von den Vancouver Canucks zum ehemaligen Bundestrainer Marco Sturm und den Boston Bruins. Die Canucks profitieren im Gegenzug bei der nächsten Draft-Veranstaltung, bei der die Nachwuchstalente ausgewählt werden. Denn sie erhalten einen Sechstrunden-Draftpick für 2026.

Der 23-jährige Reichel gehörte kürzlich zum Olympia-Kader und belegte mit der DEB-Auswahl in Norditalien den sechsten Platz. In der NHL absolvierte der gebürtige Nürnberger bislang 188 Spiele für Vancouver und die Chicago Blackhawks. Dabei erzielte der Flügelstürmer 22 Tore und bereitete 37 Treffer vor.

