Köln (dpa) - Auch die Kölner Haie haben trotz der Einschränkungen in der Coronavirus-Pandemie ihre Zusage für einen Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegeben.

Damit setzte der achtmalige deutsche Meister ein weiteres positives Zeichen für die Gesellschafterversammlung der DEL am Donnerstag, bei der Entscheidungen über den fast sicheren Saisonstart getroffen werden sollen.

„Es braucht weiterhin große Kraftanstrengung und Unterstützung von vielen Seiten. Denn diese Saison, unter diesen schwierigen Bedingungen, bleibt eine riesige Herausforderung“, sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter laut Mitteilung. „Dem Schritt, in den Ligabetrieb starten zu können, liegt eine große Gemeinschaftsleistung zugrunde.“ Es sei gelungen, „ein tragfähiges Konzept für einen verantwortungsvollen Start in den Ligabetrieb zu erstellen“. Der Gehaltsverzicht der Spieler sei von „elementarer Bedeutung“.

Am Mittwochmittag war bereits das Erreichen der 100.000er-Marke beim Verkauf symbolischer Eintrittskarten ein großer Schritt zur Liga-Teilnahme gewesen. Für die Haie, die mit über 13.000 Fans den höchsten Zuschauerschnitt aller deutschen Sportclubs außerhalb der Fußballligen haben, ist der aktuelle Verzicht auf Publikum besonders hart.

Zuletzt hatten in Straubing, Augsburg und Iserlohn andere Wackelkandidaten bekannt gegeben, sich trotz des aktuell geltenden Zuschauer-Verbots finanziell für einen Saisonstart abgesichert zu haben. Am Donnerstag will die DEL bekannt geben, ob tatsächlich alle 14 Erstligisten dabei sein werden.

