Krefeld (dpa) - Wenige Wochen vor dem geplanten Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga haben die Krefeld Pinguine mit dem Abgang ihres Cheftrainers Glen Hanlon verblüfft.

Der 63 Jahre alte Kanadier, der erst im Mai als neuer Coach vorgestellt worden war, verabschiedete sich nun bereits wieder vom Team. „Es gibt viele Gründe für meine Entscheidung. Allem voran sind es persönliche Gründe und die Entwicklung der Corona-Pandemie, die mich in meinem Alter zu der Rückreise zu meiner Familie zwingt“, sagte Hanlon.

Beim aktuell laufenden Saison-Vorbereitungsturnier der DEL soll Co-Trainer Mihails Svarinskis das Team betreuen. Erst am vergangenen Freitag hatten die Pinguine erklärt, die wirtschaftliche Situation unter Kontrolle zu haben. Dem Club hatte in der vergangenen Saison über Monate die Insolvenz gedroht. An der verkürzten DEL, die am 17. Dezember starten soll, wollen die Pinguine teilnehmen.

© dpa-infocom, dpa:201122-99-423213/2