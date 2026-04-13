Eishockey Vermummte Berliner Eishockeyfans überfallen Bus von Kölnern

Fans der Eisbären Berlin
Die Eisbären spielten am Sonntag in Berlin gegen die Kölner. (Archivbild)

Mit Fahnenstangen und Glasflaschen: Ein Kölner Fanbus wird nach dem Halbfinale zum Ziel eines brutalen Angriffs von Eisbären-Anhängern. Fanartikel werden geklaut, ein Mensch verletzt.

Berlin (dpa/bb) - Berliner Eishockeyfans haben einen Bus mit Anhängern der Kölner Haie überfallen und angegriffen. Der Reisebus mit den Fans der Rheinländer fuhr nach dem Halbfinal-Spiel bei den Eisbären nahe der Uber Arena in Berlin-Friedrichshain, als 20 bis 30 vermummte Angreifer auf die Straße stürmten und mit Fahnenstangen, Fäusten und Glasflaschen auf den Bus einschlugen, wie die Polizei mitteilte.

Einige Täter aus der Menge der Berliner Fans öffneten demnach die unteren Gepäckfächer des Kölner Busses und stahlen Fanartikel wie Trommeln und Fahnen. Andere Angreifer drangen in den Bus ein und verletzten einen Fahrgast durch einen Flaschenwurf.

Zivipolizisten griffen ein, die vermummten Angreifer verschwanden in einer weiteren Berliner Fangruppe und wechselten die Kleidung. Die Polizei überprüfte insgesamt 92 Fans. Schließlich wurden die aus dem Bus gestohlenen Gegenstände an die Polizei übergeben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs.

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