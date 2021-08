Die Adler Mannheim zahlten die Zeche für die starken Signale, die der Klub an die zauderende Deutsche Eishockey-Liga gesendet hatte.

Jetzt ist es doch passiert – genau dann, als es überhaupt nicht passte. Nur einmal in dieser Eishockey-Saison haben die Adler Mannheim zwei Partien am Stück verloren. Was in einer normalen Spielzeit mit langen Play-offs kein Drama gewesen wäre, bedeutete jetzt das Aus im Halbfinale. Unterm Strich zunächst mal eine Enttäuschung, für die es einen Hauptgrund gibt.

Stichwort normale Saison. Die war es eben nicht, sie begann kurz vor Weihnachten und endet nun im Mai. Ohne Mannheim, obwohl kein anderes Team in den quälenden Monaten des Wartens vor dem verschobenen Saisonbeginn der zaudernden Liga solch starke Signale gesendet hatte: Wir trainieren! Wir sind bereit! Wir können jederzeit starten! Dafür zahlte die Mannschaft am Ende die Zeche.

Team wirkte überspielt

Der zu dichte Spielplan in den Wochen vor den Play-offs hatte den Titelfavoriten endgültig in den Köpfen und den Körpern ausgelaugt. Das Team wirkte überspielt. Eine Ausrede ist das nur bedingt, andere hatten irgendwann dasselbe Programm. Die Straubing-Viertelfinalserie wurde nur dank zweier wuchtiger Spieldrittel – zwei von neun – gewonnen. In der Wolfsburg-Halbfinalserie waren die Adler tonangebend, aber nicht handlungsschnell.

Die Trainer Pavel Gross und Mike Pellegrims werden Antworten suchen auf die Fragen, die dieses Saisonende stellt. Sie müssen sie finden, denn Gross stellt zu Recht fest: Wer glaubt, die kommende Saison werde halbwegs normal, der denkt naiv. Ein mittlerer personeller Umbruch steht zudem bevor – sichere Abgänge sind Schira, Krupp und Valenti, wahrscheinliche Lampl, Schütz und Collins.