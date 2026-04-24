Im Rennen um den Stanley Cup droht den Boston Bruins und den Ottawa Senators ein frühes Aus. Mittendrin: zwei Deutsche. Ein Dritter darf gar nicht erst mitmachen.

Boston (dpa) - Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat in der NHL mit den Boston Bruins eine weitere Niederlage in den Playoffs kassiert und muss nach drei Spielen um den Einzug in die nächste Runde bangen. Gegen die Buffalo Sabres verlor Boston zu Hause 1:3 und liegt in der Best-of-Seven-Serie nun 1:2 hinten. Zum Einzug in die nächste Runde braucht ein Team vier Siege.

Auch das nächste Spiel findet im TD Garden statt, die Bruins können sich eine weitere Niederlage kaum leisten. Das fünfte Spiel der Serie wird dann wieder - wie die beiden ersten Partien - in Buffalo ausgetragen. Nationalspieler Lukas Reichel war von Sturm aus dem Kader gestrichen worden und kam nicht zum Einsatz.

Noch schwieriger ist die Situation für Tim Stützle und die Ottawa Senators. Gegen die Carolina Hurricanes unterlag das Team vor den eigenen Fans auch im dritten Spiel. Durch das 1:2 ist die Mannschaft nur noch eine Niederlage vom Aus in den Stanley-Cup-Playoffs entfernt.