Gegen die Winnipeg Jets kommt Lukas Reichel erstmals seit dem Wechsel für die Boston Bruins zum Einsatz - und überzeugt direkt mit einem Tor und einer Vorlage für das Team von Ex-Bundestrainer Sturm.

Boston (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel hat bei seinem NHL-Debüt für die Boston Bruins mit einem Tor und einer Vorlage überzeugt. Beim 6:1 gegen die Winnipeg Jets erzielte der 23-Jährige das 2:0 für die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Marco Sturm. Boston hatte Reichel zum Ende des Transferfensters von den Vancouver Canucks geholt und ihn seither in der zweitklassigen American Hockey League für das Farmteam auflaufen lassen. Im Schlussdrittel bereitete Reichel das 6:1 durch Jonathan Aspirot vor. Boston hatte zuletzt zwei Niederlagen in Serie kassiert und kämpft um einen Platz in den Playoffs.