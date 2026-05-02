Für Marco Sturm endet die erste Saison als Trainer in der NHL. Der frühere Nationaltrainer zeigt sich dennoch zufrieden. Für einen Nationalstürmer sind die Playoffs ebenfalls vorbei.

Boston (dpa) - Der frühere Bundestrainer Marco Sturm ist in seiner ersten NHL-Saison mit den Boston Bruins in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden. Der Coach des sechsfachen Stanley-Cup-Champions unterlag mit seiner Mannschaft den Buffalo Sabres mit 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) und verlor die best-of-seven-Serie mit 2:4.

Für Sturm war es die erste Spielzeit in der nordamerikanischen Profiliga. Mit dem Einzug in die Playoffs in der Eastern Conference überraschte der 47 Jahre alte Ex-Profi nicht nur die Experten. «Auszuscheiden tut weh», sagte Sturm nach der Niederlage. «Aber ich habe meinen Spielern auch gesagt, was wir für eine Saison gespielt haben. Ich bin sehr stolz auf mein Team.»

Aus für Peterka

Nationalstürmer JJ Peterka und die Utah Mammoth sind ebenfalls ausgeschieden. Die Vegas Golden Knights gewannen Spiel sechs in Salt Lake City mit 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) und siegten in der Serie mit 4:2. Peterka blieb damit in den Playoffs ohne Tor oder Assist. Der 24-Jährige könnte somit ein Thema für den Kader von Bundestrainer Harold Kreis werden. Die WM findet vom 15. bis 31. Mai in der Schweiz statt.

Im Duell zwischen Rekordmeister Montreal Canadiens und den Tampa Bay Lightning geht es nach dem knappen 0:1 nach Verlängerung ins siebte Spiel. Die Entscheidung findet am Sonntag (Ortszeit) in Tampa statt.