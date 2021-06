München/Buffalo (dpa) - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka wechselt vom EHC Red Bull München in die NHL.

Der 19-Jährige unterschrieb einen Einstiegsvertrag über drei Jahre bei den Buffalo Sabres, die sich schon 2020 beim Draft die Rechte an dem Stürmer gesichert hatten. Nach der famosen Weltmeisterschaft in Riga ist Peterka nach Lukas Reichel, der von den Eisbären Berlin zu den Chicago Blackhawks wechselt, ein weitere deutscher Spieler, der den Sprung in die beste Liga der Welt schaffen kann.

„Riesiger Traum“

„Mit dem Unterschreiben des Vertrages geht für mich ein riesiger Traum in Erfüllung“, sagte Peterka. „Ich weiß aber auch: Dort einen Vertrag zu haben und dort zu spielen, ist noch einmal etwas anderes. Deswegen beginnt für mich jetzt erst die harte Arbeit, um sich einen Platz dort im Team zu verdienen.“ Möglich ist auch, dass Peterka in Übersee zunächst im sogenannten Farmteam der Sabres, bei den Rochester Americans, in der zweitklassigen AHL eingesetzt wird.

Laut Regularien musste Buffalo den Teenager mit einem Vertrag über drei Jahre ausstatten. „Es freut uns sehr, dass damit für John ein Kindheitstraum in Erfüllung geht und wir wünschen ihm das Allerbeste. JJ hat hart dafür gearbeitet, und wir als Organisation sind stolz darauf, dass wir ihn auf seinem Weg in Richtung Buffalo begleiten und unterstützen durften“, sagte Münchens Manager Christian Winkler.

Peterka hatte bei der Junioren-WM rund um den Jahreswechsel überzeugt und zuletzt bei der A-WM in Lettland ein wichtiges Tor geschossen. Mit der deutschen Auswahl verpasste er als Vierter Edelmetall knapp.

© dpa-infocom, dpa:210611-99-956768/2