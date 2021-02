Schwenningen (dpa) - Die Nürnberg Ice Tigers sind in ihrer Gruppe in der Deutschen Eishockey Liga weiter nicht konkurrenzfähig.

Das Team von Trainer Frank Fischöder verlor am Sonntag bei den Schwenninger Wild Wings mit 1:4 (0:2, 0:2, 1:0) das neunte Spiel in Serie. Die Franken sind nach 15 Spielen in ihrer Süd-Gruppe mit nur acht Punkten abgeschlagen Letzter. Zu dieser Saison hatte sich der Hauptgeldgeber der Ice Tigers zurückgezogen.

Schwenningen liegt nach dem Sieg weiter gut im Rennen um die Playoff-Plätze. Das Team von Trainer Niklas Sundblad ist mit 23 Zählern Tabellen-Fünfter im Süden.

