Moritz Seider will für Deutschland zur Eishockey-WM – doch eine Verletzung macht Sorgen. In Mannheim will der NHL-Star in den kommenden zwei Wochen fit werden.

Mannheim (dpa) - NHL-Topverteidiger Moritz Seider will bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai in der Schweiz für Deutschland spielen. «Es ist natürlich das große Ziel, zur letzten Vorbereitungsphase hier in Mannheim dabei zu sein», sagte der 25-Jährige am Rande des Playoff-Finales zwischen den Adler Mannheim und den Eisbären Berlin am Dienstag bei MagentaSport.

Nach dem Saisonaus der Detroit Red Wings kuriert sich der frühere Adler-Profi derzeit in Mannheim von einer Verletzung aus, die sich nach eigener Aussage als etwas hartnäckiger herausgestellt hat. «Ich würde immer gerne spielen, aber man muss auch schauen, dass man rechtzeitig fit wird», sagte Seider.

Eigens wegen der WM im Mai nach Mannheim

Er sei eigens wegen der bevorstehenden WM nach Mannheim gereist, um dort mit ihm bekannten Spezialisten und Trainern fit zu werden. Die WM beginnt am 15. Mai, das letzte deutsche Vorbereitungsspiel findet am 10. Mai in Mannheim gegen Weltmeister und Olympiasieger USA statt.

Wegen des enttäuschenden Verlaufs des Olympiaturniers im Februar war zuletzt über die WM-Absage verfügbarer NHL-Stars spekuliert worden. Trotz eines günstigen Spielplans hatte das deutsche Team mit allen NHL-Top-Stars eine realistische Chance auf eine Medaille im Viertelfinale gegen die Slowakei verspielt.

Was machen die NHL-Stars nach der Olympia-Enttäuschung?

Sowohl Spieler als auch Bundestrainer Harold Kreis hatten anschließend von einer großen Enttäuschung gesprochen. DEB-Sportdirektor Christian Künast selbst hatte auch von deutlicher Kritik von Superstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) an der Organisation und den Ablauf vor Ort in Mailand berichtet.