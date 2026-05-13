Eishockey NHL-Superstar Crosby kommt zur Eishockey-WM

Sidney Crosby
Sidney Crosby wird für Kanada bei der Eishockey-WM in der Schweiz spielen. (Archivbild)

Sidney Crosby hofft nach dem verpassten Olympiasieg mit Kanada zumindest auf WM-Gold. Der NHL-Star der Pittsburgh Penguins steht vor seiner vierten WM, nicht immer lief es nach Wunsch.

Zürich (dpa) - NHL-Superstar Sidney Crosby wird Rekordweltmeister Kanada bei der Eishockey-WM in der Schweiz verstärken. Der 38 Jahre alte Routinier von den Pittsburgh Penguins hofft nach der Niederlage beim olympischen Finale gegen die USA (1:2) zumindest auf WM-Gold. Top-Favorit Kanada startet am Freitag (16.20 Uhr) in Fribourg mit dem Spiel gegen Schweden ins Turnier.

Für Crosby, der mit den Pittsburgh in den NHL-Playoffs frühzeitig ausschied, wird es nach 2006, 2015 und 2025 das vierte WM-Turnier. Nur 2015 reichte es zum Weltmeister-Titel. Im vergangenen Jahr scheiterten Crosby und Co. überraschend im Viertelfinale an Außenseiter Dänemark. Das Olympia-Finale in Mailand verpasste der Stürmer aufgrund einer Verletzung.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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