Eishockey-Fans aus aller Welt können sich freuen: Erstmals seit 2014 werden Profis aus der NHL in Mailand wieder bei Olympischen Winterspielen auflaufen.

Toronto (dpa) - Nach zwölf Jahren Pause werden Eishockey-Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga NHL wieder bei Olympischen Winterspielen auf dem Eis stehen.

Wie die NHL im Rahmen des All-Star-Games im kanadischen Toronto bekannt gab, werden die Spieler der besten Liga der Welt sowohl 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo als auch 2030 teilnehmen. Darauf haben sich die NHL, die Spielervereinigung NHLPA und der Eishockey-Weltverband IIHF verständigt. Die Winterspiele 2030 werden voraussichtlich an Frankreich vergeben.

NHL-Profis hatten zuletzt 2014 in Sotschi bei Winter-Olympia gespielt. 2018 hatten Uneinigkeiten über Versicherungs- und Reisekosten sowie der große Zeitunterschied zwischen Südkorea und Nordamerika eine Teilnahme verhindert, vier Jahre später in Peking die Corona-Pandemie.

«Die internationale Zusammensetzung der Kader der National Hockey League ist beispiellos und die NHL-Spieler sind sehr stolz darauf, ihre Länder zu vertreten», erklärte der mächtige NHL-Commissioner Gary Bettman.

Bislang hatten NHL-Spieler sechsmal an Olympischen Winterspielen teilgenommen: 1998 in Nagano, 2002 in Salt Lake City, 2006 in Turin, 2010 in Vancouver sowie 2014 in Sotschi.