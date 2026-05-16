Beim WM-Auftakt gegen Finnland agiert die Eishockey-Nationalmannschaft zu harmlos. Ein NHL-Stürmer soll im wohl vorentscheidenden Duell um das Viertelfinale helfen.

Zürich (dpa) - Die Eishockey-Nationalmannschaft baut beim zweiten WM-Gruppenspiel gegen Lettland auf seine NHL-Cracks. Kapitän Moritz Seider von den Detroit Red Wings, Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) und Lukas Reichel (Boston Bruins) sollen bei der Eishockey-WM in der Schweiz am Sonntag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) nicht nur für eine Olympia-Revanche gegen Lettland (3:4) sorgen, sondern auch einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale tätigen. «Jedes Spiel ist ein Endspiel», sagte Abwehr-Star Seider nach dem knappen 1:3 zum Auftakt gegen Finnland.

Verliert die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in Zürich gegen die Ost-Europäer, rückt das Ziel Viertelfinale in weite Ferne. Gastgeber Schweiz, Weltmeister USA und die Finnen gelten in der Gruppe A als Favoriten auf die ersten drei Ränge. Deutschland und Lettland sind die Hauptkonkurrenten um den verbleibenden Viertelfinal-Platz. Nur gut, dass sich Bundestrainer Harold Kreis auf seine Stars verlassen kann.

Torhüter Philipp Grubauer zeigt zum WM-Auftakt seine Klasse und ist einer der Hoffnungsträger gegen Lettland. Foto: Claudio Thoma/dpa

Grubauer bewahrte gegen Finnland seine Mannschaft mit zahlreichen Glanzparaden vor einer deutlich höheren Niederlage. «Er hat fantastisch gespielt», schwärmte Bundestrainer Harold Kreis. Kapitän Seider lobte: «Grubi hat uns lange im Spiel gehalten. Wenn wir etwas zugelassen haben, war er da.» Seider rettete dazu seine Mannschaft vor einem Gegentor. Der 25-Jährige kratzte mit dem Schläger den Puck für den geschlagenen Grubauer spektakulär vor der Linie weg.

Reichel-Tore gegen Lettland?

Stürmer Reichel ist die große Hoffnung im Sturm. Gegen Finnland ließ Kreis den erst am Donnerstag zur Nationalmannschaft gestoßenen Profi draußen. «Gegen Lettland wird er mit großer Wahrscheinlichkeit dabei sein», erklärte der Bundestrainer. «Wir sahen heute keine Dringlichkeit, ihn nach nur einem Training einzusetzen», erklärte Kreis.

Gegen Finnland fehlte Reichel als Torjäger in zahlreichen Situationen. Zu harmlos waren die Deutschen gegen den Olympia-Dritten, zu schwach das Überzahlspiel. Dennoch lobte der während des Spiels durchaus kritische MagentaSport-Experte Moritz Müller den ersten Auftritt. «Das war ein sehr guter Auftakt gegen Finnland», erklärte der langjährige Nationalmannschafts-Kapitän. «Man war dicht dran an einem Punkt und macht sehr viel Mut. Ich habe heute eine starke deutsche Mannschaft gesehen.»