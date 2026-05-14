Kurz vor dem Start der Eishockey-WM in der Schweiz hat die Nationalmannschaft noch einmal eine Verstärkung aus Nordamerika erhalten. Ein Kölner muss dagegen nach Hause reisen.

Zürich (dpa) - NHL-Profi Lukas Reichel wird die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in der Schweiz verstärken. Der 23 Jahre alte Stürmer ist bereits heute in Zürich gelandet und steht für das Auftaktspiel am Freitag (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) gegen den Olympia-Dritten Finnland bereit.

«Wir sind überzeugt, dass er unserem Spiel noch einmal eine zusätzliche Qualität verleihen kann», erklärte Bundestrainer Harold Kreis. Für Reichel wurde Dominik Bokk von den Kölner Haien aus dem Kader gestrichen.

Reichel spielte in der vergangenen Saison bei den Chicago Blackhawks, den Vancouver Canucks und zuletzt bei den Boston Bruins. Nach dem Ausscheiden aus den NHL-Playoffs ging er noch für das Farmteam Providence Bruins auf das Eis.

Eine WM-Teilnahme scheiterte zuvor daran, dass Reichel noch keinen neuen Kontrakt in der nordamerikanischen Liga hatte. Der Deutsche Eishockey-Bund teilte mit, dass Reichel nun einen neuen Vertrag unterzeichnet hat. Das Team ist allerdings noch nicht bekannt.

Reichel war sowohl bei den Olympischen Winterspielen als auch bei der WM 2025 in Dänemark für die DEB-Auswahl aktiv.