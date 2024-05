Am spielfreien Sonntag hat die Eishockey-Nationalmannschaft dank Schützenhilfe den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht. Im abschließenden Match geht es nur noch um die Platzierung.

Ostrava (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat trotz spielfreiem Sonntag das Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft in Tschechien erreicht. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis kann nach dem 3:2 (1:0, 0:0, 1:2) nach Penaltyschießen von Lettland gegen die Slowakei nicht mehr von den ersten vier Plätzen der Gruppe B verdrängt werden.

Mögliche Viertelfinal-Gegner sind Gastgeber Tschechien, Kanada oder die Schweiz. Der Vizeweltmeister hat bei der WM in Ostrava und Prag zum fünften Mal in Serie die K.-o.-Runde erreicht.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes trifft zum Abschluss der Gruppenphase am Dienstag (12.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) auf Frankreich. Die Viertelfinals werden am Donnerstag in Prag und Ostrava ausgetragen.