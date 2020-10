Als einzige große Teamsport-Liga sieht sich die Deutsche Eishockey Liga weiter außerstande, aufgrund der Corona-Krise in die Saison zu starten. Das führt nun zu Kritik von Spielern. Sie werfen der Liga unter anderem Konzeptlosigkeit vor.

Neuss (dpa) - Bei Deutschlands Eishockey-Profis regt sich Unmut über die Außendarstellung der DEL und den erneut verschobenen Saisonstart.

Am Wochenende reagierte die neu gegründete Spielergewerkschaft SVE mit Unverständnis, Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller sieht zudem einen erheblichen Imageschaden für das deutsche Eishockey. «Aus einem konkreten Starttermin im November ist für Euch Fans und uns Spieler ein Blick ins Ungewisse geworden», postete die SVE eine Stellungnahme in den sozialen Netzwerken.

Die Deutsche Eishockey Liga hatte am Freitag schon zum zweiten Mal den Saisonstart verschoben - diesmal auf unbestimmte Zeit. Stattdessen verkündete die Liga nach stundenlanger Videokonferenz der 14 Clubs eine Absichtserklärung, «in der zweiten Hälfte des Dezembers» starten zu wollen. «Das ist für mich zu vage», kritisierte Müller im «MagentaSport»-Interview.

Der 33 Jahre alte Kapitän der Kölner Haie und SVE-Mitbegründer sagte, angesprochen auf einen möglichen Imageverlust ohne Spielbetrieb: «Ich fühle schon, dass der groß ist.» Müller kritisierte das Vorgehen der DEL weiter deutlich. «Ich wäre gerne abgeholt worden, wie man einen Spielbetrieb Mitte Dezember auf die Beine stellen möchte. Ich weiß ja nicht, was sich bis dahin verändern soll.» Damit sprach der Kapitän des Nationalteams unterschwellig aus, was auch viele Fans nun fürchten: Dass die Saison in diesem Winter komplett ausfällt.

Dagegen wehrt sich die DEL vehement. «Alle Beteiligten sind sich über diese außergewöhnlich schwierige Situation bewusst. Wir werden weiterhin alles dafür tun, dass wir in die neue Saison starten können. Es gilt nach wie vor, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Clubs in die Lage zu bringen, dass sie verantwortungsbewusst Eishockey spielen können», sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.

Müller hielt dem entgegen, dass die Clubs und die Liga über den Sommer Zeit ungenutzt gelassen hätten. «Wieviel Zeit ist verstrichen ohne ein klares Konzept, wie man einen geregelten Spielbetrieb aufstellen kann?», schrieb Müller bei Facebook. Demnach sei es verpasst worden, «den Sport auf gesündere, breitere Füße zu stellen». Bei «MagentaSport» legte er nach: «Ich hätte mir schon Alternativkonzepte gewünscht, auch mehr Innovation.»

Einige Clubs verteidigten indes die Entscheidung, im Gegensatz zur Handball- und Baskteball-Bundesliga angesichts der aktuellen Bedingungen in der Coronakrise nicht in die Saison starten zu wollen.

«Ein Start ohne verlässliche Perspektive auf Zuschauer ist für die DEG fahrlässig und existenzbedrohend. Ab Saisonstart entstehen sofort hohe laufende Kosten. Wir haben dann fast hundertprozentige Ausgaben, aber kaum planbare Einnahmen aus dem Ticket- und Fanartikelverkauf», sagte etwa der Geschäftsführer der Düsseldorfer EG, Stefan Adam.

Bei vielen Clubs machen die Zuschauereinnahmen rund 80 Prozent des Umsatzes aus. Mit der aktuell geltenden Regelung, vor maximal 20 Prozent an Zuschauern der jeweiligen Hallenkapazität spielen zu können, sehen sich viele Clubs nicht in der Lage, einen wirtschaftlichen Spielbetrieb durchzuführen. Die DEL hatte daher den Saisonstart zuvor schon von Mitte September auf Mitte November verschoben, in der Hoffnung, dann wieder vor Zuschauern spielen zu können. Schon die Lizenzierung im Sommer hatte auf der Annahme basiert, normale Zuschauer-Einnahmen generieren zu können.

Die DEL will bis spätestens Mitte November entscheiden, wie es weitergeht. «Fest steht für uns: Wir sind für die Nennung eines konkreten Starttermins», forderte die SVE angesichts der Perspektivlosigkeit.

