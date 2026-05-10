Im letzten Test vor der Eishockey-Weltmeisterschaft sind drei Verstärkungen aus der NHL dabei. Gegen Olympiasieger USA reicht es nur für einen Treffer.

Mannheim (dpa) - Mit Star-Verteidiger Moritz Seider hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft die WM-Generalprobe gegen Olympiasieger USA verloren. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis unterlag in Mannheim gegen eine im Gegensatz zu Olympia fast komplett veränderte US-Mannschaft mit 2:5 (0:1, 1:2, 1:2).

Der zuletzt angeschlagene NHL-Star Seider von den Detroit Red Wings lief als Kapitän auf und spielte mit seiner gewohnten Zweikampfstärke. Auch Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) und Joshua Samanski (Edmonton Oilers) kamen erstmals in der WM-Vorbereitung zum Einsatz.

Nach insgesamt sieben Tests mit vier Siegen und drei Niederlagen wartet zum WM-Auftakt am Freitag (16.20 Uhr/ProSieben und Magentasport) in Zürich der Olympia-Dritte Finnland. Dann sind auch die Profis von Meister Eisbären Berlin dabei. Weitere Gegner in der Gruppe A sind Lettland, Gastgeber Schweiz, erneut die USA, Ungarn, Österreich und Großbritannien.

Seider in der alten Heimat

Weltklasse-Verteidiger Seider bekam in seiner alten Heimat von den 12.909 Zuschauern viel Applaus. Der 25-Jährige spielte von 2015 für drei Jahre in der Jugend der Adler Mannheim und hatte im Trikot des DEL-Clubs in der Saison 2018/19 großen Anteil am vorerst letzten Adler-Titelgewinn. Danach wechselte er in die USA und gilt seit seinem NHL-Debüt 2021 als einer der besten Verteidiger in der stärksten Eishockey-Liga der Welt.

NHL-Torwart Philipp Grubauer zeichnete sich mehrfach aus. Foto: Uwe Anspach/dpa

Die US-Amerikaner verzichteten bis auf den gegen Deutschland nicht eingesetzten Matthew Tkachuk (Florida Panthers) auf Top-Stars, verfügen dennoch über zahlreiche NHL-Profis. Doch in Mannheim wirkten die Nordamerikaner trotz Reisestress spritziger als die DEB-Auswahl. Goalie Grubauer rettete mehrfach gegen US-Stürmer. Gegen den Schuss von Ryker Lee war der 34-Jährige aber machtlos (14. Minute).

Tuomie sorgt nur kurz für Hoffnung

Die deutsche Mannschaft spielte ordentlich mit. Vor dem US-Tor fehlte allerdings die Treffsicherheit. Die hatten dagegen die US-Amerikaner: Sam Lafferty von den Chicago Blackhawks traf zum 2:0 (24.). Kurz kam Hoffnung nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Parker Tuomie (39.) auf. Alex Steeves von den Boston Bruins 65 Sekunden später und Max Plante (42.) erhöhten auf 4:1.

Arkadiusz Dziambor (43.) von den Schwenninger Wild Wings sorgte mit dem 2:4 zumindest wieder etwas für Spannung. Mathieu Olivier (59.) sorgte mit dem 5:2 nach zuvor vier Test-Erfolgen in Serie endgültig für die dritte Niederlage des DEB-Teams in der WM-Vorbereitung.