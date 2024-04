In der ersten Phase der Vorbereitung auf die Eishockey-WM fehlen im Kader der deutschen Nationalmannschaft noch zahlreiche Stars. Bundestrainer Kreis muss bereits Absagen hinnehmen.

München (dpa) - Bundestrainer Harold Kreis geht mit 24 Profis - darunter acht Vizeweltmeister - in die erste von vier Vorbereitungsphasen auf die Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien ab dem 10. Mai.

Ohne einige Leistungsträger reist die Nationalmannschaft am Montag ins tschechische Karlsbad und wird dort gegen WM-Gastgeber Tschechien am 11. und 13. April zwei Testspiele bestreiten. Zahlreiche Stützen werden nach und nach zur Mannschaft stoßen. Für die frühe Phase ist der Kader allerdings deutlich besser besetzt als in der Vergangenheit. «Insofern erwarten wir eine intensive Auftaktwoche in Karlsbad», sagte Kreis am Freitag.

Fehlen werden vorerst die Spieler der vier Playoff-Halbfinalisten München, Berlin, Bremerhaven und Straubing. Tom Kühnhackl, Leon Gawanke (beide Adler Mannheim), Dominik Bokk (Löwen Frankfurt) und Maxi Kammerer (Kölner Haie) sind ebenfalls nicht im Kader. «Sie haben aus unterschiedlichen Gründen abgesagt. Das respektiere ich», erklärte Kreis. Der frühere NHL-Profi Dominik Kahun, der für das Schweizer Team SC Bern spielt, wird erst zur zweiten Phase dazustoßen. «Er hat um eine Pause gebeten», erklärte der Bundestrainer.

Positive Signale aus der NHL

Mögliche Verstärkungen aus der NHL werden zur vierten Vorbereitungsphase erwartet. «Die Signale waren positiv. Interesse ist von allen vorhanden», betonte Kreis. Während Spieler wie Tim Stützle, Nico Sturm, Lukas Reichel oder Torhüter Philipp Grubauer die Playoffs verpassen, hoffen Top-Verteidiger Moritz Seider und Angreifer JJ Peterka mit ihren Teams noch auf die K.o.-Runde. Weltklasse-Stürmer Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers wird mit großer Sicherheit die erste Playoff-Runde erreichen.

Nach dem Vorbereitungsstart mit den beiden Partien gegen Tschechien folgen in der zweiten Phase Heimspiele gegen die Slowakei am 18. und 20. April. In Teil drei der Vorbereitung geht es am 25. und 27. April zweimal gegen Österreich. Mit dem voraussichtlichen WM-Kader geht es in die vierte Phase mit zwei Partien gegen Frankreich am 4. und 6. Mai. Am 10. Mai kommt es im tschechischen Ostrau zum WM-Auftaktspiel gegen die Slowakei.