Das Corona-Durcheinander in der Deutschen Eishockey Liga wird mit der nächsten Teamquarantäne und weiteren Spielabsagen immer größer.

Nürnberg (dpa) - Auch für die Nürnberg Ice Tigers ist eine Teamquarantäne behördlich angeordnet worden, wie die DEL und der Club mitteilten. Nach Corona-Fällen in den vergangenen Tagen seien zwei weitere Personen im direkten Umfeld der Mannschaft positiv getestet worden, gaben die Ice Tigers bekannt. Das Auswärtsspiel an diesem Sonntag bei den Straubing Tigers fällt deswegen ebenso aus wie das Heimspiel am Dienstag gegen die Iserlohn Roosters.

Auch Meister Eisbären Berlin und die Außenseiter Schwenninger Wild Wings und Bietigheim Steelers befinden sich momentan aufgrund von positiven Corona-Tests in Mannschaftsquarantäne. Die Augsburger Panther haben nach etlichen Fällen für dieses Wochenende keine spielfähige Mannschaft beisammen.

An diesem Sonntag stehen damit nur noch zwei Partien auf dem Programm: Die Krefeld Pinguine empfangen den EHC Red Bull München, die Kölner Haie sind in Bremerhaven zu Gast.