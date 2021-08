Die Saison der Adler Mannheim ist nach der 1:2-Halbfinalniederlage gegen die Grizzlys Wolfsburg vorbei. Statt Finale also frühere Sommerpause. Trainer Gross ist stolz – und gefrustet.

„Alle fünf Spiele, die wir gegen Wolfsburg hatten, waren ausgeglichen mit wenig Toren. So war das auch heute, und ein Lucky Bounce (etwa Glückstreffer, die Red.) hat das Spiel entschieden“, sagte Pavel Gross nach der Partie. Gemeint hatte er das entscheidende Tor von Wolfsburgs Max Görtz am späten Freitagabend. Der Stürmer schoss Denis Reul an, von dem die Scheibe hinter die Linie fiel. Bitter für die Adler, die besonders in den ersten 15 Spielminuten ausreichend Chancen hatten, um das Spiel in ihre Richtung zu lenken. Doch mehr als das 1:0 durch den späteren Pechvogel Reul sprang nicht heraus. Die Gäste holten aus ihren wenigen Möglichkeiten das Optimum heraus und trafen erst durch Machacek zum Ausgleich, um drei Minuten vor Ende der Partie den Siegtreffer zu bejubeln.

Es schien so, als würde den Adlern zum Ende hin etwas die Puste ausgehen. Während sie vor zwei Jahren immer noch eine Schippe drauflegen konnten, so verpassten sie es in diesen Play-offs (abgesehen von der irren Aufholjagd gegen die Straubing Tigers), sich das Glück zu erarbeiten.

Leistungsträger fehlen schmerzlich

Das könnte auch an den Ausfällen der Leistungsträger David Wolf und Joonas Lehtivuori sowie an Tommi Huhtalas Fehlen gegen die Grizzlys gelegen haben. „Wenn solche Kaliber fehlen, schmerzt das jede Mannschaft. Aber das gehört zu unserem Beruf dazu“, befand Torwart Dennis Endras. „Ich suche keine Ausrede. Wir hatten genau deswegen einen tiefen Kader“, erklärte auch Pavel Gross.

Genau ein Jahr ist es nun her, da traf sich das Team erstmals um sich auf eine – völlig ungewisse – Saison vorzubereiten. Sie sollten und wollten bereit sein, wenn es losgeht. Doch es dauerte fast sieben Monate, bis der erste DEL-Puck fiel. Für Gross eine zu lange Zeit. „Die Jungs haben geackert. Ein Jahr ohne Pause. Das geht nicht. Als Spitzensportler musst du Pausen haben“, ärgerte sich Gross über die Verschiebung des Saisonstarts und die große Belastung für seine Schützlinge. Doch die Verschiebung betraf nicht nur die Adler: Alle Teams litten unter der Ungewissheit. „Heute kann ich auch sagen, dass wir hätten schlauer sein können und es wie die anderen machen. Wir hätten auch drei Monate Pause machen können“, gab Gross zu, der sichtlich unzufrieden mit der Ligapolitik war. Dieses ganze Jahr, sei jedoch nicht nur eine sportliche, sondern vor allem eine mentale Belastung für alle gewesen.

Kein einziger Coronafall

Diese Herausforderung hatten die Adler angenommen. Gross: „Wir hatten keinen einzigen Coronafall. Da sage ich Hut ab, von der Organisation bis zur Ausführung.“ Vor allem seinem Team zollte der Trainer Respekt. Die Adler waren in der Hauptrunde das beste Team der gesamten Liga und spielten meist nicht nur schönes, sondern auch überaus erfolgreiches Eishockey. „Ich bin stolz auf das, was die Jungs geleistet haben“, betonte Gross – trotz des verpassten Finales, das nun ab heute die Eisbären Berlin und die Grizzlys Wolfsburg bestreiten. „Dass ein verrücktes und sehr langes Jahr so zu Ende geht, haben wir nicht verdient“, meinte Adler-Stürmer Matthias Plachta. Purer Frust.