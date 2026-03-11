Nach seinem Zusammenbruch bei einem Spiel in Klagenfurt ist der Kanadier Jordan Murray noch im Krankenhaus. Sein Club sagt, wie es dem früheren DEL-Profi aktuell geht.

Klagenfurt (dpa) - Der während eines Spiels in Österreich kollabierte Eishockeyprofi Jordan Murray befindet sich nach Angaben seines Clubs in stabilem Zustand. «Mit Stand vom Mittwochmorgen befindet sich Jordan Murray in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf», teilte der KAC aus Klagenfurt weiter mit.

Der 33 Jahre alte Kanadier war am Dienstagabend bei der Viertelfinalpartie der ICE Hockey League zwischen Klagenfurt und dem ungarischen Team Fehervar in der 18. Minute auf der Spielerbank kollabiert. Er habe zunächst das Bewusstsein und dann auch sämtliche Vitalzeichen verloren, hieß es.

KAC dankt für «rettendes Handeln»

Die beiden Vereinsärzte, beim Spiel anwesende Notfallmediziner sowie Sanitäterinnen und Sanitäter hätten über mehrere Minuten hinweg reanimierende Maßnahmen durchgeführt, berichtete der KAC. Dadurch sei Murray transportfähig gewesen und habe zur weiteren Behandlung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden können.

Der Club dankte allen Helferinnen und Helfern für ihr «rasches, entschlossenes und letztlich rettendes Handeln». Das Spiel war nach dem Notfall abgebrochen worden.

Murray war im vorigen Sommer nach Klagenfurt gewechselt. Zuvor spielte er für die deutschen Clubs Grizzlys Wolfsburg, Adler Mannheim und die Schwenninger Wild Wings.