Mehr als 18.000 Fans pro Spiel: Die Kölner Haie locken mehr Zuschauer an als viele NHL-Teams. Der eigene Europarekord wurde mal wieder übertroffen.

Köln (dpa) - DEL-Hauptrundenmeister Kölner Haie hat den eigenen Zuschauer-Europarekord erneut gebrochen. In der am kommenden Sonntag zu Ende gehenden Hauptrunde kamen dann im Schnitt 18.112 Zuschauer zu den Heimspielen der Haie. Von 26 waren 15 mit 18.600 Zuschauern ausverkauft. So viel steht nach Angaben der Haie bereits jetzt schon fest.

Nach eigenen Angaben ist der Zuschauerschnitt besser als der von 20 Teams der nordamerikanischen Profiliga NHL. Im weltweiten Ranking liegen die Haie demnach auf Rang 13. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zuschauer-Bestmarke um 283 pro Spiel.