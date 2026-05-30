Erstmals seit dem Sieg vor 20 Jahren sind die Carolina Hurricanes zurück in den Stanley Cup Finals. Dem Team gelingt erneut ein deutlicher Sieg und etwas, das es in der NHL seit 1987 noch nicht gab.

Raleigh (dpa) - Die Carolina Hurricanes stehen nach einem überzeugenden Heimsieg gegen die Montreal Canadiens in der Endspielserie um den Stanley Cup. Dort trifft die Mannschaft auf die Vegas Golden Knights. Gegen die Canadiens machten die Hurricanes durch ein 6:1-Heimsieg die Chance auf die NHL-Meisterschaft perfekt. Schon im ersten Drittel lagen die Gastgeber 3:0 vorne, die Canadiens kamen nie wirklich ins Spiel. Die Hurricanes entschieden die Best-of-Seven-Serie mit 4:1 für sich. Die Mannschaft aus Las Vegas hatte sich zuvor in nur vier Spielen gegen die Colorado Avalanche durchgesetzt.

Die Stanley Cup Finals beginnen in der deutschen Nacht zu Mittwoch (2.00 Uhr MESZ) mit einem Heimspiel für die Hurricanes. Frühestens zwei Tage vor dem Auftakt in die Fußball-WM fällt dann die Entscheidung in einem Heimspiel am 9. Juni (Ortszeit) für Las Vegas. Geht die Serie bis in ein siebtes Duell, steht der Stanley-Cup-Sieger am 17. Juni (Ortszeit) fest.

NHL-Novum: Nur eine Niederlage auf dem Weg in die Finals

Die Hurricanes sind nach Angaben von US-Medien das erste Team seit Einführung der Best-of-Seven-Serien 1987, das mit nur einer Niederlage in den Playoffs die Stanley Cup Finals erreicht hat. Außer den Canadiens im ersten Duell der Eastern Conference Finals konnte keine Mannschaft gegen die Hurricanes in den Playoffs gewinnen. Für die Hurricanes ist es die erste Teilnahme an der Final-Serie um den Stanley Cup seit dem Sieg vor 20 Jahren.

Für viele Profis beider Teams war die Situation vor dem fünften Spiel gegen die Canadiens emotional herausfordernd. Am Tag vor dem Spiel war der Tod von Eishockey-Legende Claude Lemieux bekanntgeworden. Der viermalige Stanley-Cup-Sieger hatte als Agent Beziehungen zu vielen aktuellen Spielern.